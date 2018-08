Grov voldtægtssag svulmer

Den omfattende sag om flere års brutale voldtægter af fire unge midtjyske kvinde, som verserer ved retten i Herning, har sprængt tidsrammen.

Allerede på sagens første dag i mandags gjorde retsformand Michael Lynge Jensen nævningetinget opmærksom på, at tidsplanen på otte dage var alt for stram.

Den spådom holdt hurtigt stik, for efter de første to retsdage har kun to af de fire tiltalte mænd afgivet forklaring. Den ene af to hovedmænd, 22-årige A. er kun halvt afhørt, og den anden hovedmand 26-årige M. skal tidligst afhøres på mandag.

Og derefter følger afhøringer for lukkede døre af de forurettede kvinder enkeltvis. Det sker tidligst torsdag og fredag i næste uge.

Tre af de fire tiltalte står til fængsel og udvisning for bestandigt, hvis de kendes skyldige. Fjerdemanden har fået dansk statsborgersdkab.

Mange afbrydelser undervejs

Retsmøderne har været udsat for adskillige afbrydelser og mundhuggerier blandt anklager Iben Ernst Bøttker og de fire mænds forsvarsadvokater.

- I skal holde op med at afbryde hinanden, vrissede retsformanden i går, da han for anden gang måtte irettesætte anklageren og advokat Bettina Mortensen.

Foreløbig er der lagt en ekstra dag ind i nævningetingets tidsplan.

- Jeg tvivler på, at det er nok, sagde retsformand Michael Lynge Jensen på onsdagens retsmøde.

Domsafsigelsen er nu udsat til 14. september.

