Grufulde detaljer i tredobbelt mordsag: Christopher varetægtsfængslet for at myrde sin familie

33-årige Christopher Watts var både ked af det og fortvivlet, da han for lidt over en uge siden efterlyste sin gravide kone og to små døtre på fire og tre år på lokal-tv i Colorado i USA.



Siden har sagen vendt sig 180 grader, og den amerikanske mand blev mandag sigtet for ni forskellige forhold og varetægtsfængslet. Det skriver blandt andre ABC News.



Det viste sig, at konen - som ægtemanden ellers hævdede - ikke var forsvundet. Torsdag blev hun derimod fundet nedgravet på en grund, som ejes af det olieselskab, Christopher Watts arbejder for. De to døtres lig blev fundet i nedsunket i en fyldt olietank tæt på moderens findested.

De tre lig er endnu ikke obuceret, men Watts er allerede sigtet for blandt andet tredobbelt drab, usømmelig omgang med lig og at stoppe en graviditet.

The Colorado Bureau of Investigation via AP.

'Hun kvalte børnene'

Inden Christopher Watts familie blev fundet døde, var hans forklaring, at hans hustru, Shannon Watts havde været ude at rejse med arbejdet inden klokken to om natten til sidste mandag. Klokken 05.27 samme morgen kørte Chris Watts på arbejde.

I løbet af dagen sendte han beskeder og ringede til hende, men hun svarede ikke. Han fortalte i interviewet til lokalmediet Denver7, at han først var blevet bekymret, da hun heller ikke havde svaret sin veninde.

Om natten skulle de to ægtefolk angiveligt have talt om at blive separeret.

Siden har hans forklaring dog ændret sig, og han hævder nu, at han så sin kone i færd med at forsøge at kvæle deres to døtre, til de var helt blå i hovedet.

Angiveligt skulle Christopher Watts være blevet så vred over det syn, at han selv kvalte Shannon Watts, til hun døde.

Ifølge retsdokumenterne, skulle Christopher Watts selv have dræbt de tre personer og smidt børnene i olietanken og begravet hustruen.

De tre lig skal obduceres tirsdag lokal tid.

Christopher Watts er varetægtsfængslet og sigtet for drabet på sin familie og ufødte barn. Foto: Weld County Sheriff's Office via AP

Chris efterlyste sin kone og deres døtre: Nu er han mistænkt for mord