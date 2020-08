Grufuldt fund i fransk luksusvilla

En ejendom i Paris var under renovering, da man fandt et gammelt lig i kælderen

Restaureringen af en luksusejendom i hjertet af Paris er blevet afbrudt, efter et lig et blevet fundet i kælderen.

Det skriver franske medier og britiske The Guardian.

Luksusvillaen, der ligger på adressen 12 Rue Oudinot, havde stået tom i mere end 30 år og blev i januar solgt på en aktion for 35,1 millioner euro - godt 260 millioner kroner.

Villaen trængte (mildt sagt) til en kærlig hånd efter overtagelsen, men det er det renoveringsarbejde som siden blev afbrudt, efter at håndværkerne gjorde det uhyggelige fund i kælderen. Liget viste sig at have ligget der i mindst 30 år.

- Alle var rystede over at erfare, at liget havde været der så længe, uden at nogen af os vidste noget, siger Sabine Lebreton, der er vicepræsident i en lokal forening, der arbejder for villaens bevarelse.

Tegn på drab

Liget blev fundet, da håndværkere fjernede en bunke murbrokker og planer. På trods af ligets alder bar det præg af brækkede knogler og knivstik, hvorfor politiet har iværksat en drabsefterforskning.

Liget bar identifikationspapirer, der har gjort politiet i stand til at fastslå mandens identitet som værende Jean-Pierre Renaud. Ifølge politiet havde han ikke nogen fast bopæl, og han havde et alkoholmisbrug.

- Vi kan forestille os en kamp mod en anden, der bor i nærheden. Men det er uklart, om han døde i villaen eller om han blev flyttet herhen, og vi finder måske aldrig ud af, hvem der var ansvarlig. Det er ret sandsynligt, at morderen selv er død nu, lyder det fra politiet over for Le Monde.

Jean-Pierre Renauds børn er blevet fundet og informeret om faderens død, lyder det fra politiet.

Den luksuriøse villa, hvor liget blev fundet, strækker sig over intet mindre end 1500 kvadratmeter på en grund på godt 2000 kvadratmeter. Den ligger ved siden af den verdensberømter designer Yves Saint-Laurents tidligere bolig.