Grufuldt øjeblik: Her bliver kvinde kastet ned på togskinner

En dramatisk episode udspillede sig på en togstation i Bredräng, en forstad til Stockholm, da en 21-årig kvinde skubbede sin veninde ned på togskinnerne få minutter før, der kom et tog.

Nu er den 21-årige kvinde blevet idømt halvandet års fængsel for episoden, der udspillede sig en juli-nat i år.

Det skriver det svenske medie Expressen.

På en nervepirrende overvågningsvideo fra togstationen kan man se de to kvinder stå sammen, inden den 21-årige mister besindelsen og flår sin veninde hen over perronen og ned på skinnerne.

- Jeg troede, jeg skulle dø, har den forulempede kvinde ifølge Expressen sagt, da hun afgav forklaring i retten.

Ville beskytte veninden

En juli-nat i år var veninderne på vej hjem sammen, da de ifølge den 21-årige gerningskvinde kom op at skændes om, hvorvidt de skulle følges eller ej. Den skubbende kvinde har forklaret i retten, at hun ikke ville have, at veninden fulgtes hjem med en fremmed mand, og at hun prøvede at beskytte veninden.

- Jeg ved ikke, hvad der skete i hovedet på mig, og jeg forstod ikke, hvorfor hun ikke ville følge med. Jeg ville bare have, at hun skulle følge med mig, så jeg blev ganske arrig på grund af det. Hun ville ikke, men jeg ved ikke, hvad der skete i hovedet på mig, og jeg fortryder det, sagde den 21-årige gerningskvinde ifølge Expressen, da hun blev forhørt.

Efter rettens dom på halvandet års fængsel har kvinden og hendes advokat besluttet at anke strafudmålingen.

- Eftersom hun har erkendt gerningen, kommer det ikke til at være et spørgsmål om, hvorvidt hun skal dømmes for forbrydelsen eller ej. Retten skal se på, om gerningen skal behandles som mishandling af normal grad eller grov mishandling, siger hendes advokat Carl Adam Åhnberg til Expressen.

Episoden blandt de to veninder er langt fra første gang, et overvågningskamera har fanget en skubbe-episode på en station. Tidligere på året blev en 19-årig mand filmet, mens han var få sekunder fra at skubbe sin 14-årige kæreste ud foran et tog i Australien.

