Grundlovsforhør i terrorsagen afbrudt

Grundlovsforhøret i sagen om forsøg på køb af våben til brug ved terror er blevet afbrudt sent torsdag aften. Det genoptages fredag morgen klokken 08.30 i Dommervagten ved Københavns Byret.

Det har dommer Lone Molsted besluttet.

Årsagen er, at man efter hendes opfattelse ikke kan nå at gennemgå den resterende del af grundlovsforhøret torsdag. Det er simpelthen blevet for sent.

Fem personer er sigtet i sagen - fire mænd og en kvinde.

De er i alderen 21 til 28 år og er sigtet for at have overtrådt den mest alvorlige terrorbestemmelse i straffeloven - paragraf 114, stk. 1.

I løbet af de timer, der allerede er brugt på retsmødet, har der blandt andet været mulighed for afhøring af de sigtede, ligesom der fra anklagemyndighedens og politiets side er blevet fremlagt dokumentation.

Fredag venter de afsluttende bemærkninger fra forsvarerne og anklagerne. Samt - ikke mindst - dommerens afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at varetægtsfængsle de sigtede personer.

Ifølge sigtelsen har de forsøgt at indkøbe våben og ammunition i månederne op til 11. december - altså onsdag - hvor de sammen med yderligere mindst 18 personer blev anholdt i en omfattende politiaktion.

Der har også været et andet grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret torsdag med relation til den store antiterroraktion.

Det sluttede kort efter klokken 21. Her blev tre sigtede varetægtsfængslet indtil 8. januar 2020. Den sag drejer sig om forberedelse af bombesprængninger.

Endelig er en mand ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet i fire uger. Også den sag kan henføres til onsdagens aktion, som blev gennemført af PET og flere af landets politikredse.