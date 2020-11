Grusom bornholmer-drabssag: Spark i skridtet og knivstik

Den nu afdøde ingeniør Phillip Johansen blev udsat for en hidtil ukendt, voldsom og smertefuld mishandling, før han afgik ved døden natten til 23. juni i år få meter fra en bålhytte i Blykobbe Plantage nord for Rønne.

Det fremgår af det anklageskrift, som anklagemyndigheden i Bornholms Politi netop har offentliggjort som forberedelse til nævningesagen over to retsdage fra 30. november i Retten i Rønne.

To brødre på nu 23 og 26 år er tiltalt for at have dræbt deres 28-årige kammerat 'i fælles forståelse' efter straffelovens paragraf 237.

Det skete ifølge anklageskriftet i tidsrummet mellem klokken 01.35 og 02.21 efter et forløb med mishandling, hvor brødrene skal have påført Phillip Johansen 39 læsioner i hovedet, på halsen, på kroppen, i skridtet, på arme, hænder og ben og 'svær smerte og bevidstløshed'.

Det gjorde de angiveligt ved at vælte ham om på ryggen, sætte knæ på hans hals, slå ham i tindingen og mange gange på benene med en granrafte.

Slag med ildragere

Brødrene skal desuden efter anklagemyndighedens opfattelse have slået Phillip Johansen i hovedet med en flaske, sparket og trampet ham i skridtet - herunder med træsko - og stukket ham i hænderne med en kniv.

Endelig slog de angiveligt den unge ingeniør over store dele af kroppen med ildragere.

De to tiltalte brødre erkender grov vold, men drab nægter de sig skyldige i. De er begge beskyttet af navneforbud. Foto: Privatfoto

Resultatet var ifølge anklageskriftet, at Phillip Johansen fik anden- og tredjegradsforbrændinger flere steder på kroppen, og at hans hjernebark blev kvæstet med en begyndende hjerneskade.

Retsmedicinere skal også have fundet brud på den nu afdøde dansk-tanzanianers lægben, skinneben og tungeben, punktformede blodudtrædninger i øjnene samt stiksår og overskæring af sener og knogler i hænderne, og kvæstninger og delvis knusning af hans testikel-væv.

Voldtægts-anklage

I sammenhæng med akut luftoverfyldning af lungerne bevirkede det, at Phillip Johansen afgik ved døden.

En hundelufter fandt tidligt næste morgen det lemlæstede lig og slog derefter alarm til Bornholms Politi.

De blev sigtet for drab i løbet af natten. Hele vejen igennem politiets efterforskning har de erkendt grov vold. Men drab nægter de sig skyldige i.

Her lå Phillips lemlæstede lig: 'Min søn var næsten nøgen'

Dramatisk anklage: Nu reagerer drabsoffers mor

Mor står frem: Måtte ikke se sønnens lig

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anklager: Ikke bevis for racistisk hate-crime

Phillip Johansen skulle ifølge de nu tiltalte brødre have 'en lærestreg'. Foto: Privatfoto

En overgang satte spekulationer om, at der kunne være tale om en racistisk ’hatecrime’ dagsordenen i pressen. Det blev tidligt i efterforskningen manet i jorden af chefanklager Benthe Pedersen Lund og senere af den yngste af de to brødre.

Motivet bag overfaldet var, forklarede den unge mand i august i Retten i Rønne, at brødrene aftenen før havde fået at vide at deres mor, at Phillip skulle have voldtaget hende. Politiet har aldrig modtaget en anmeldelse i den forbindelse.

Brødrene har forklaret, at de blev rasende og tog Phillip Johansen med ud i skoven for at 'give ham en lærestreg'.

Benthe Pedersen Lund, senioranklager i Bornholms Politi, siger til Ekstra Bladet, at anklagemyndigheden ikke har været i stand til at føre bevis for, at der kunne være tale om en racistisk motiveret hatecrime.

Drabsofrets mor, Mwajuma Johansen, er ude af stand til at tilgive de nu drabstiltalte brødre. Det har hun forklaret i flere interviews med Ekstra Bladets reportere. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Brødrenes længerevarende venskab med afdøde bidrager også til, at der ikke fundet tilstrækkelig grundlag for at inkludere straffelovens § 81, nr. 6 om en had-baseret forbrydelse som strafskærpende omstændighed.

- Men det har som muligt motiv indgået i politiets efterforskning af sagen, siger Benthe Pedersen Lund, chefanklager i Bornholms Politi.

Hun forklarer, at især det forhold, at der som allerede angivet i sigtelserne mod de to brødre blev 'presset knæ mod halsen' på Phillip Johansen, og at den ældste af brødrene havde en nazi-tatovering på det ene underben, gav anledning til, at politiets har efterforsket, om der kunne være tale om en hatecrime.

- Det har vi selvfølgelig været åbne for, siger Benthe Pedersen Lund.

Lillebror i bornholmer-sag: Mor sagde, at hun var blevet voldtaget

Forsvarer i bornholmer-drabsag: Motivet skal frem nu

Racisme eller ej: Brødrenes mor skal vidne