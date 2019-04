Grusom likvidering udløser 15 års fængsel

Retten i Nykøbing Falster har tirsdag kendt en tidligere rocker Henrik Rysgaard skyldig i drab på en bekendt og at ville dræbe offerets stedsøn, oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Rysgaard har fået en dom på 15 års fængsel.

Et enigt nævningeting valgte dermed at følge anklager Mariam Khalil, der netop i sin procedure havde påpeget, at drabet havde karakter af en likvidering og foregik på en særlig grusom måde.

Den 51-årige drabsmand dræbte sit offer med et enkelt skud i halsen tilbage i juli i fjor. Det foregik på en landejendom i Holeby på Lolland, hvor eksrockeren havde sat sit 56-årige offer stævne.

Drabet skete om eftermiddagen ved halvtretiden. Men det var ikke den eneste forbrydelse, manden havde planer om at begå. Også offerets stedsøn skulle dræbes.

Liget blev trukket ind i en bil og kørt hen i nærheden af et skydetårn. Den 51-årig kravlede derefter op i tårnet, hvor han frem til klokken 04 næste morgen ventede på, at offerets stedsøn skulle indfinde sig.

Fra tårnet her søgte Henrik Rysgaard sit næste offer. Foto: Per Rasmussen

Indrømmede alt

Allerede under grundlovsforhøret lagde manden kortene på bordet og fortalte, at han ville tage livet af både den 56-årige og dennes stedsøn på grund af et indbrud.

Om stedsønnen sagde i et retsmøde, hvor Ekstra Bladet var til stede:

- Desværre kom han aldrig tæt nok på, så jeg kunne ikke ramme ham.

- Jeg var træt af, at jeg ikke fik stedsønnen derude, lød det køligt.

Eksrockeren mente, at de to stod bag indbruddet, hvor udbyttet var 55.000 kroner og en riffel.

