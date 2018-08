Grusom mishandling af hunde kunne være stoppet af politiet

PINLIGT FOR POLITIET: Østjyllands Politi erkender, at de svigtede i sag om mishandling af 61 hunde i Gjerlev ved Randers

Den nu halvandet år gamle sag om grusom mishandling af 61 hunde fra Gjerlev ved Randers kunne være stoppet to år tidligere, hvis Østjyllands Politi havde reageret på henvendelse med meget detaljerede oplysninger allerede 22. august 2015. Her blev det via en mail samtidig oplyst til politiet, at det nu tiltalte par i sagen gemte ulovlige våben på deres ejendom og brugte våbnene til at skyde dyr.

Det skriver Randers Netavis.

Personen, der gav Østjyllands Politi de detaljerede oplysninger for nu tre år siden, er en nær kvindelig slægtning til de tiltalte, som ønsker at være anonym. Ekstra Bladet og Randers Netavis kender kvindens identitet.

Ifølge politiets anklageskrift mod det tiltalte par fra Gjerlev var flere af de hunde, der blev fundet døde på ejendommen nord for Randers, enten aflivet med gentagne slag fra en stump genstand eller med skud fra en salonriffel. Foto Dyrenes Beskyttelse

Først efter at en anden person 27. december 2016 anmeldte parret bag det, der viste sig at være en hvalpefabrik, skete der noget hos Østjyllands Politi, men dog ikke før end yderligere halvanden måned senere. 8. februar 2017 fandt politiet og repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse 27 vanrøgtede hunde på den nu 70-årige kvinde og 58-årige mands ejendom i Gjerlev nord for Randers. To dage senere blev der fjernet yderligere 18 hunde på en nærliggende adresse. Det samlede antal misrøgtede hunde endte på 61, og det gør sagen til den næststørste af sin karakter i Danmark.

Den 70-årige kvinde erkendte i et grundlovsforhør i marts 2017, at hun havde aflivet mindst 16 hunde med en salonriffel, som hun ikke havde tilladelse til at have. Retssagen mod parret er berammet til 10. oktober i år. Her tiltales kvinden blandt andet for vanrøgt, ulovlig aflivning og overtrædelse af våbenloven. Tiltalen mod manden er knap så omfattende

Politiet: Vi kan kun beklage

Anklager hos Østjyllands Politi, Jeanni Andreeva, sagde 20. april i år til Ekstra Bladet, at anklagemyndigheden vil kræve fængselsstraf til parret fra Gjerlev.

- Vi ser på sagen med stor alvor. Der er tale om mange hunde og om en meget grov mishandling, forklarede Jeanni Andreeva som årsag til, at der nedlægges påstand om fængselsstraf mod det tiltalte par.

En enkelt af de 61 overlevende hunde var ifølge politiet blevet groft mishandlet ved at få sat en metalfjeder ind mellem tænderne, så den ikke kunne spise. Det vides dog ikke, om det er hunden på billedet, der er tale om. Foto Dyrenes Beskyttelse

Østjyllands Politi bekræfter over for Randers Netavis, at de i august 2015 modtog den føromtalte mail med de meget alvorlige og detaljerede oplysninger.

- Jeg erkender, at vi ikke har handlet, som vi burde i denne sag. Vi skulle selvfølgelig have taget en så alvorlig henvendelse seriøst og have undersøgt den nærmere. Det er der slet ingen tvivl om, siger vicepolitikommissær Carsten Kousgaard fra Østjyllands Politi.

Han fortsætter:

- Vi kan kun beklage, at vi er rigtig ærgerlige over, at oplysningerne ikke fik vores opmærksomhed dengang.

- Men det er jo mennesker, som modtager og behandler henvendelser fra borgerne, og så kan der opstå fejl, tilføjer vicepolitikommissæren, som ikke har mulighed for at finde ud af, hvad der præcist gik galt med håndteringen af den omtalte mail fra august 2015.

Det må bare ikke ske

Den tre år gamle mail var ikke det eneste vink med en vognstang om, at den var helt gal på ejendommen i Gjerlev. I februar 2016 - cirka et halvt år efter den første alarmklokke - henvendte en frivillig fra Dyrenes Beskyttelse sig også til Østjyllands Politi om hundenes miserable forhold hos det tiltalte par, men heller ikke her reagerede politiet.

Kvinden og den nære slægtning, som skrev mailen i august 2015, er dybt rystet over politiets svigt.

- Hvis politiet havde lavet en ransagning efter våbnene i 2015, ville de også have opdaget de vanrøgtede hunde. Men i stedet blev hundene ved med at lide. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, siger kvinden.

De vanrøgtede hunde blev straks overdraget til Dyrenes Beskyttelse, hvor de gennemgik omfattende lægetjek. De fleste af hundene har siden fået en værdig tilværelse hos nye ejere. Kun et mindre antal af de 61 hunde var i så dårlig stand, at de efterfølgende blev aflivet.

Susanne Djervad er som mange andre dybt berørt og forarget over sagen fra Gjerlev. Hun kan så måske finde en trøst i, at hun er blevet ejer af en af hundene fra 'de firbenedes helvede' hos det nu tiltalte par. Border terrieren Willy ser heldigvis glad og tilfreds ud på billedet. Foto Randers Netavis

Susanne Djervad har border terrieren Willy, som også var blandt de misrøgtede hunde fra Gjerlev.

- Jeg har som borger en tro på, at en alvorlig henvendelse til politiet bliver hørt og handlet på. Det er ikke sket her, og det er så skrækkeligt at tænke på, siger Susanne Djervad og spørger uden at forvente et svar:

- Hvor mange hunde er mon blevet skudt siden den første anmeldelse. Hvordan kan sådan en alvorlig mail med detaljerede oplysninger om mishandlingen og våbenbesiddelse ikke blive fulgt op på.

- Det må bare ikke ske, siger Susanne Djervad.

Det er uklart, hvordan det tiltalte par forholder sig til anklagerne.

Se også: Par tiltalt for at skyde og vanrøgte 61 hunde: Så brutalt blev de mishandlet

Se også: 69-årig kvinde fængslet: Skød 16 hunde