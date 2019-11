Grusom mishandling: Stak saks op i næsen på offer

I næsten et døgn blev en mand holdt fanget på en adresse i Viborg, hvor han blev udsat for grusom mishandling.

Undervejs blev han tvunget til at ringe til sin mor og få hende til at overføre penge til en af de tiltaltes og sønnens konto og sende et billede af sønnens NEMID Nøglekort.

Det fremgår af anklageskriftet mod fire unge mænd på 19, 20, 23 og 24 år, der skal for retten i Viborg på torsdag.

Mishandlingen skete ifølge tiltalen mellem 4. juli i år klokken 11.30 og 5. juli klokken 6 om morgenen.

Her fik offeret klippet håret af og fik stukket skærebladene fra en saks op i hvert af næseborene, hvorefter gerningsmændene klemte til.

Han blev slået flere gange i hovedet og på kroppen med flad og knyttet hånd, ligesom der blev taget halsgreb på ham, og han blev fastholdt i armene.

Derudover blev han ifølge anklageskriftet stukket i underbenet med en kniv og brændt på hånden med en cigaret og tvunget til at ryge to joints og sniffe seks baner amfetamin.

Alt sammen for et udbytte på 4500 kroner.

Det fremgår af anklageskriftet, at den ene af de tiltalte, 23-årige J. tidligere er straffet for vold.

Det er anklager Camilla Berg, der møder i sagen. Hun ønsker dog ikke på forhånd at udtale sig om den eventuelle relation mellem offer og tiltalte, og hvad, anklagemyndigheden mener, er baggrunden for afpresningen.

Den 23-årige J. er ligeledes tiltalt for bedrageri ved i to tilfælde på internettet at have udgivet sig for at være prostitueret i annoncer og derved have lokket to personer til at at overføre henholdsvis 5600 kroner via betalingstjenesten Swipp i juli 2016 og 1701 kroner via MobilePay i oktober 2018, selvom han ikke havde vilje eller evne til at levere ydelsen.

Den 19-årige E. er pt. varetægtsfængslet på Retspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og der tages i anklageskriftet forbehold for, at nedlægge påstand om anden foranstaltning end almindelig straf, når der foreligger i retspsykiatrisk udtalelse.

Der er afsat tre dage til sagen, der starter 14. november og fortsætter 27. og 29. november. Der er indkaldt fem vidner i sagen.