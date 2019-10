Guld-toilet stjålet: Dusør på 840.000 kroner

Nu udloves der en gigantisk dusør på ca. 840.000 kroner til den eller dem, der kan give politiet oplysninger, så de kan finde frem til verdens angiveligt dyreste toilet til en værdi af ca. 40 millioner kroner. Toilettet er nemlig af det pureste guld.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og BBC

Guldtoilettet blev stjålet den 14. september fra Blenheim Palace i England, der også er kendt for at være det sted, hvor den tidligere britiske premiereminister Winston Churchil blev født.

Guldtoilettet, der er skabt af den italienske kunstner Maurizio Cattelan, var installeret på Blenheim Palace i forbindelse med en kunstudstilling med titlen 'Victory is Not an Option'.

Der er i øvrigt allerede anholdt to mænd i sagen, men politiet har endnu ikke set skyggen af det dyre toilet.

Politiet har også frigivet billeder af en blå folkevogn Golf R i forbindelse med sagen, der blev fotograferet af overvågningskameraer tæt ved gerningsstedet.

Her ses den blå folkevogn politiet efterlyser i forbindelse med tyveriet. Og til højre ses det rum, hvor toilettet blev stjået. (Foto: Politifoto)

Den italienske kunster Maurizio Cattelan har tidligere i forbindelse med det usædvanlige tyveri af sit eget guldtoilet-kunstværk beskrevet tyvene som 'store kunstnere'.

'Da jeg vågnede op i morges og fik informationer omkring tyveriet, troede jeg først, at det var en joke. Og det tog mig et stykke tid, før jeg realiserede, at det var rigtigt. Det var ikke en surrealistisk film, hvor tyvene stjal kronjuvelerne. Men tyvene stjal altså et toilet.

Dengang kom Cattelan også med en opfordring til de snedige tyve:

'Kære tyve. Hvis i læser dette, så lad mig vide, om I kan lide mit kunstværk. Og hvordan føles det i øvrigt at tisse på guld'.