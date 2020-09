Guldbarrer for en million kr. sporløst forsvundet

Retten i Lyngby, Ekstra Bladet: Guldbarrer for over en million kroner er sporløst forsvundet, og to-tre formodede bagmænd til et kynisk svindelnummer, hvor tre pensionister på 77, 78 og 95 mistede deres livs opsparinger, er på fri fod.

Det er status, da sagen mod to af de formodede svindlere, 18 og 21 år, mandag startede ved Retten i Lyngby.

Fire andre unge, der medvirkede i svindel-nummeret som blandt andre falske politifolk fra Bagmandspolitiet, er tidligere dømt i tilståelsessager og de slap stort set med betingede straffe på nær den tid, de sad i varetægtsfængsel.

Nordsjællands politi har mistanke om, hvem idémagerne til guldsvindlen er, men har ikke kunnet skaffe beviser. Hårdt presset gav en af de tidligere dømte, en 23-årig, i går som vidne i retten et vink om de ukendte bagmænd.

Den 23-årige var meget modvillig til at svare på anklager Christina Grues spørgsmål og svarede ofte ’det husker jeg ikke’, da dommer Dennis H. K. Jakobsen formanede vidnet om, at falsk forklaring for retten koster 60 dages ubetinget fængsel. Og at det ene års fængsel, som den 23-årige har hængende over hovedet som en betinget del af sin dom, måske kunne blive lagt oven i.

Kørte mad ud til pensionister

Den 23-årige forklarede så, at ideen til svindlen nok kom fra en mand kaldet ’Paki’ og dennes fætter, der kørte mad ud til pensionister og derfor kendte til ofrene. Guldbarrerne, der blev indkøbt for ofrenes penge, blev ifølge den 23-årige afleveret til ’en stor fed mand’ kaldet Bilal på Jægersborg Station.

De unge, som er dømt og tiltalt i sagen, fik angiveligt kun 10-15.000 kr. for deres roller som falske betjente eller chauffører for svindelbanden. Da tre 18-årige gymnasieelever i september sidste år blev dømt i Lyngby Ret betegnede dommer Ulrik Finn Jørgensen dem som nyttige idioter' for de ukendte bagmænd.

Ofrene blev ringet op af svindlerne, der udgav sig for bagmandspolitiet, som var i gang med en hemmelig operation, hvor pensionisternes konti var ved at blive tømt af svindlere. Så de skulle hæve alle deres penge, købe guldbarrer for dem, og aflevere guldet til ’politiet’, så deres formue var i sikkerhed.

Guldhandler slog alarm

En 77-årig mand hævede 95.711 kr. og købte guld, som han afleverede i en pose til en ’betjent’ på Københavns Hovedbanegård ’under uret’.

En 78-årig kvinde lod sig overtale til at oprette et Nem-ID, som hun ikke havde, og hævede 1.034.414 kr., som hun købte guld for. Ad tre gange afleverede hun guldbarrerne til ’politiet’ på en bænk ved Svanemøllen Station. Svindlerne købte også to Rolex-ure for 161.000 kr.

En 95-årig kvinde blev overtalt til at sælge sine investeringsbeviser med tab, og en ’tekniker’ fra politiet hjalp hende med at bruge sit Nem-ID til at købe guld online for 442.000 kr. Guldet skulle leveres på hendes adresse, men guldhandleren fattede mistanke og slog alarm til politiet, der anholdt svindlerne ved hendes opgang, da de kom for at hente guldet.

De to, der er nu er tiltalt, nægter sig principielt skyldige, men erkender dog et vist kendskab til svindlen. Den 18-årige gymnasieelev forklarede i retten, at han ville få 5000 kr. for at være chauffør, men at han ikke havde nogen intentioner om at begå noget ulovligt. 'Hvid jeg vidste, hvad der foregik var jeg stået af med det samme,' sagde han.

Den 21-årige var også med til at hente guld, og vidste godt, der skulle ske noget ulovligt, at nogen ville blive snydt, og at der var tale om guld. Men han vidste ikke hvor meget, sagde han.

Han erkendte, at han var chauffør, da en falsk betjent - Thomas - tre gange hentede guldbarrer hos en 78-årig kvinde på en bænk ved Svanemøllen Station. 'Det var totalt nemt. Hun var sød,' sagde den falske betjent, Thomas, til den 21-årige.

