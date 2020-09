Lørdag er Guldborgsundtunnelen spærret i nordgående retning, oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

'E47 Guldborgsundtunnelen er nu genåbnet i sydgående retning. Der er dog fortsat spærret i nordgående retning. Her forventes vejen først genåbnet i løbet af aftenen. Find alternativ rute og forvent længere rejsetid,' skriver de.

Tidligere lørdag aften var tunnelen spærret i begge retninger.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Stefan Jensen, at der er tale om et væltet køretøj.

- Et køretøj med en trailer er væltet inde midt i tunnelen, og derfor er tunnelen lige nu spærret, fortæller Stefan Jensen.

- Der er ikke nogen tilskadekomne, tilføjer han.

'Der er rodet'

Vagtchefen tør ikke gisne om, hvornår sporene igen vil være farbare.

- Der er rodet dernede. Man er i gang med koste, og der ligger vragdele fra traileren, kan jeg se på mit kamera. Det skal selvfølgelig ryddes helt op, inden man kan køre der igen, siger Stefan Jensen.

- Vi skal også have et køretøj ud for at bugsere det havarerede køretøj væk.

Ifølge vagtchefen kender politiet ikke til årsagen til uheldet.

