Gummigranulat lukkede motorvej i flere timer

Hvis man kørte ad E45 Østjyske Motorvej i retning mod Vejle lørdag aften kunne man opleve lang kø og trafikkaos.

Det skyldtes ifølge Vejdirektoratet, at en varevogn havde tabt en lidt uheldig last midt på motorvejen, og at den derfor måtte spærres i flere timer.

- Først var der et mindre færdselsuheld, og derfor blev der spærret. Senere var der et andet uheld, hvor flere biler og en varevogn var involveret. Her faldt der en masse gummiganulat ud på vejen, og det skulle naturligvis ryddes op igen, før trafikken kunne glide, siger Nicholas Petterson fra Vejdirektoratets trafiktjeneste til Ekstra Bladet.

Fejemaskine er på vej, hvorfor en genåbning først forventes kl 21:00 https://t.co/bq4kwyDwpF — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 21, 2018

Derfor blev der tilkaldt en fejemaskine, og det tog en del tid, før der var ryddet op på strækningen.

- Det hele skulle fejes væk, og det lå jo ud over hele vejbanen, så det tog noget tid. Men efterhånden, som vi fik ryddet op, kunne vi lede trafikken rundt via en rasteplads, der lå ved uheldsstedet, og det gjorde, at trafikken gled igen, lyder det fra Nicholas Petterson.

Søndag morgen glider trafikken smertefrit i området, men ifølge Vejdirektoratet kan man forvente tæt ferietrafik senere på dagen.