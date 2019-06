Guru kendt skyldig: Brændemærkede og udsultede sine sexofre

58-årige Keith Raniere fra New York er onsdag blevet kendt skyldig i alle anklager i en opsigtsvækkende sag om en formodet sexkult.

Raniere er ved en domstol i New York-bydelen Brooklyn kendt skyldig i sexhandel, pengeafpresning og i at være i besiddelse af børneporno.

Anklagerne har beskyldt Raniere for at stå i spidsen for en sexkult ved navn Nxivm. Her skal han have tvunget kvinder til at sulte, have brændemærket dem med sine initialer og tvunget dem til at have sex med ham.

Ifølge Raniere var Nxivm en selvhjælpsgruppe. Formålet var at hjælpe folk med at opnå deres mål ved at besejre mentale barrierer.

Raniere skabte ifølge anklagerne et hemmeligt søsterskab inden for Nxivm ved navn DOS. Her har kvindelige sexslaver angiveligt indleveret afslørende materiale om dem selv. Det er blevet brugt til at afpresse dem.

Inden oprettelsen af DOS skal Raniere desuden have indledt et seksuelt forhold til en 15-årig pige. Dommen for besiddelse af børneporno stammer fra billeder, som han tog af pigen.

Strafudmålingen i sagen finder sted den 25. september. Raniere risikerer at blive idømt fængsel på livstid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Keith fastholder, at han er uskyldig. Det er en meget trist dag for ham. Jeg tror ikke, han er overrasket, men han fastholder, at han ikke havde til hensigt at gøre noget forkert, siger Ranieres advokat, Marc Agnifilo.

Flere skuespillerinder var gennem tiden en del af Ranieres gruppe.

Blandt dem var den amerikanske skuespillerinde Allison Mack. Hun er mest kendt for sin rolle i den populære tv-serie 'Smallville'.

Hun erkendte i april, at hun rekrutterede kvinder som sexslaver til Nxivm.

- Jeg bliver nødt til at tage ansvar for mine handlinger, sagde hun dengang.

36-årige Mack risikerer op til 20 års fængsel. Hendes strafudmåling er ligeledes planlagt til at finde sted i september.