15 teenagere sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet

15 gymnasieelever blev mandag eftermiddag sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, da de sad tæt sammen under en fest i en park i København.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Da politiet kom, forsøgte flere at løbe fra stedet.

Opdateres...