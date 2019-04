Gymnasiefest endte i kaos: Elev måtte køres væk i ambulance

En elev endte med en slem hjernerystelse, så hun måtte køres væk i en ambulance, og en anden brækkede foden, så hun faldt om og skreg af smerte, da de stod i køen til fest på Risskov Gymnasium i Aarhus, den såkaldte 'Raptus-fest', forrige fredag omkring klokken 21.

Det skete i et kaos, hvor der blev presset og mast bagfra, så elever måtte trækkes ud af køen af vagter. Flere kritiserer vagternes indsats.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den 18-årige pige, der mistede bevidstheden og fik hjernerystelse.

- Lige før vi væltede, hørte jeg en masse skrige, hvorefter der bare kom et stort pres. Præcist hvordan jeg faldt, vides ikke. Ikke andet end at jeg er blevet skubbet af mængden og slog panden direkte ned i jorden, siger den unge kvinde, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Hun fortæller, at en vagt hev hende ud af køen, men at hun derefter følte, at de virkede ligeglade og efterlod hende op ad væggen, ligesom de smækkede døren i for næsen af hende, selvom hun lige havde været besvimet. Hun siger også, at hun efterfølgende hørte vagterne snakke om, hvorvidt de burde ringe efter en ambulance, fordi hun nu var besvimet to gange.

Meget alvorligt

- Det vil sige, at vagterne udmærket var klar over, at det var mig, der var besvimet, da de vælger at lukke mig ude. Det er den del, der skræmmer mig mest, at vagterne bevidst lader en pige, som lige har været bevidstløs, stå alene udenfor uden at få hjælp.

Ekstra Bladet har også talt med moren til en af de andre festdeltagerne. Hendes datter oplevede også situationen som meget ubehagelig.

- Folk var ligeglade. Og vagterne greb ikke ind, fortæller moren, der heller ikke er tilfreds med vagternes indsats og efterlyser en reaktion fra gymnasiet.

Rektor Gitte Horsbøl fra Risskov Gymnasium bekræfter, at der var to elever, der kom til skade i køen til festen.

- Det tager vi meget alvorligt, for det er vigtigt for os, at vores fester afvikles på sikker vis. Vi har besluttet, at der skal etableres en sluse til næste fest. så køen inddeles i to eller tre afdelinger. Dermed kan vi undgå lignende tilfælde fremover, skriver hun i en mail og tilføjer, at de ikke tidligere har oplevet noget lignende i køen.

- Men det er klart, at vi skal tage konsekvensen af det, vi har oplevet.

Voldsomt pres

Michael Thoft, der er formand for Aarhus Kontrollør Forening, der stod for sikkerheden, medgiver, at der var et voldsomt pres, og beklager, at nogle unge mennesker kom til skade. Men hans vagter kan ikke nikke genkendende til, at de var ligeglade og ikke hjalp.

- Men de kan godt nikke genkendende til, at der var et voldsomt pres på køen, for der blev skubbet og mast i køen.

Han mener, at kaos opstod i en blanding af, at fire busser med deltagere ankom på samme tid, samtidig med at skolens billetsystem var gået ned, så indslusningen var meget langsom, og nogle unge havde dårlig køkultur.

- Men vi er i dialog med skolen om, hvad vi gør fremover, for det er da noget, vi skal have sat en stopper for. For det duer da ikke, at der er nogen, der kommer til skade på vej ind til en fest.

- I er der jo for at sikre, at sikkerheden er i orden. Har I så gjort jeres arbejde godt nok?

- Det synes jeg helt sikkert. De har ikke kunnet gøre andet. Der var simpelthen for meget tryk på, fordi busserne ankom, og det system var nede. De kunne ikke have gjort andet, end det de gjorde, siger Michael Thoft.

- Men hvordan kan gymnasieeleverne og deres forældre med ro i sindet sende deres børn af sted til fest næste gang, hvis du siger, at der ikke er noget at gøre?

- Jeg siger ikke, at der ikke er noget at gøre. Jeg siger, at vi er i dialog med skolen om, hvad der skal gøres. De kunne ikke gøre noget pågældende aften.

Dårlig køkultur

- Pigen siger, at hun besvimer, og at vagterne hiver hende veninde med ind, men lukker døren for hende. Og hun hører vagterne snakke om, om de burde bestille en ambulance til hende, der nu er besvimet to gange. Det skræmmer hende...

- Det kan jeg godt forstå, hvis det er den opfattelse, hun har. Men jeg tror ikke, det har været deres opfattelse. Som jeg kunne forstå på dem, var hun ved bevidsthed, da de fik hjulpet hende den anden. Men vi må indrømme, at der var meget mere tryk, end der plejer at være derude lige den aften.

- Hvad vil I gøre for, at det ikke sker igen?

- Hvis det går efter, hvad jeg har skrevet til skolen, så bliver det sat op med bølgebrydere, så man kommer ind i et slangesystem ligesom i lufthavnen. Og så prøver vi som noget nyt at lukke dem ind i en sluse, så vi tager dem ind i små hold og holder dem ude på et stort område, hvor der er mere plads til folk, siger Michael Thoft, der dog også har et opråb til de unge.

- Jeg synes lige så meget, at problemet ligger hos de unge mennesker. At de skal lære noget bedre køkultur og ikke sætte andre liv og lemmer i fare. Det, mener jeg også, at skolen skal melde ud til deres elever.

Rektor på Risskov Gymnasium, Gitte Horsbøl bekræfter, at de er ved at tage stilling til forslag til en ny procedure ved festerne.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal finde en ny praksis, for alle elever skal kunne komme sikkert ind til vores fester - ligesom festerne skal afvikles i en god stemning.

- Jeg har fortsat svært ved at få et fuldt overblik over, hvem der gjorde hvad, så jeg koncentrerer mig først og fremmest om at undgå lignende tilfælde fremover, skriver hun.

Pigen, der fik hjernerystelse, har efterfølgende også haft voldsomme rygsmerter.

- Dette resulterer i, at jeg ikke kan holde til at sidde på stolene i timerne, og jeg dermed får endnu mere fravær. Skolen har dog, været god til at acceptere det mulige fravær, som kommer fremover, og jeg personligt har fået slettet alle afleveringerne for denne uge, så jeg kunne slappe af, fortæller hun.