Gymnasium i flammer: Svenske teenagepiger anholdt

Efter brand på et gymnasium i den svenske by Uppsala er to svenske teenagepiger anholdt og mistænkt for forsøg på mordbrand. Branden er endnu ikke slukket

Mandag morgen brød et svensk gymnasium i Uppsala i brand. To ud af tre bygninger er fuldstændigt ødelagte. Nu er to teenagepiger blevet anholdt af politiet. Begge er mistænkt for forsøg på mordbrand. Det skriver den svenske nyhedsavis Aftonbladet.

Branden startede omkring 03.00 mandag morgen, og har været så omfattende, at den ikke har været lige til at slukke.

Mandag formiddag er branden endnu i live.

- Branden er ikke under kontrol. Vi forsøger bare at begrænse, så det ikke spredes yderligere, sagde Joakim Tapper, administrerende direktør på Storstockholm Rescue Center til Aftonbladet kort efter, at branden brød ud.

Flere brandstationer fra de omkringliggende områder er kommet til undsætning, og mindst 25 brandmænd kæmper endnu mod flammerne.

Branden er i følge politiet påsat, og de to teenagepiger under 18 år er mistænkt for grov ildspåsættelse og forsøg på mordbrand erfarer Aftonbladet.

- Vi fik viden om, at to personer har været i nærheden af skolen. Da vi kommer derhen bliver vi mødt af to mennesker, der af forskellige grunde bliver mistænkt for branden, siger Linda Winge fra Uppsala Politi til Aftonbladet.

Pigerne er nu i politiets varetægt, men om de har nogen direkte forbindelse til skolen, kan politiet endnu ikke sige noget om.

Der er ingen tegn på nogen tilskadekomne i ilden.