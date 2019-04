Gyngestativ blev anmeldt før dødsulykke

En 31-årig kvinde afgik ved døden efter en tragisk ulykke lørdag, da et gyngestativ væltede ned over hende. Politiet efterforsker fortsat årsagen til ulykken

På en legeplads på Baltorpvej i Ballerup afgik en kvinde ved døden efter en tragisk ulykke.

Kvinde dræbt på legeplads for øjnene af børn

Politiet rykkede ud til anmeldelsen klokken 19.26 lørdag, og redningsfolk kunne på stedet erklære kvinden død.

Fik anmeldelse før ulykken

Boligselskabet Baldersbo modtog kort før ulykken indtraf en henvendelse fra nogle beboere, som var bange for, at stativet kunne vælte.

- Der er nogle beboere, som har været nede på vores afdelingskontor og fortalt, at gyngestativet bevægede sig. Så tog vores afdelingsinspektør kontakt til firmaet, som har produceret gyngen.

- De sagde, at man skulle tage det helt roligt, for det kunne godt være, at det bevægede sig, men den kunne ikke vælte. Den er lavet til at kunne stå på et fast underlag uden at vælte, siger direktør hos Baldersbo, Søren Christiansen, til Ekstra Bladet.

Politiet efterforsker mandag, hvad årsagen til ulykken var. Derfor er Søren Christiansen endnu heller ikke klar over, hvordan det kunne ske.

- Vi ved ikke, hvad der er årsagen til, at den er væltet endnu. Det må politiets teknikere og arbejdstilsynet få klarlagt. Også i forhold til en ansvarsfordeling, siger direktøren.

Medarbejderes håndtering

Søren Christiansen mener dog ikke, at der er noget, som tyder på, at hans medarbejdere har handlet forkert.

- På baggrund af de informationer, som de får fra legetøjsfirmaet, så foretager de sig ikke yderligere, end at de aftaler, at producenten skal komme forbi og kigge på den. Det skulle de så have gjort i denne uge.

- I forhold til mine medarbejdere, som har håndteret denne sag, så har de fulgt de anvisninger, som dem, der har forstand på legeredskabet, har meldt ud. Så indtil der kommer nogle andre oplysninger på banen, så mener jeg ikke, at der er noget at klandre mine medarbejdere for, fortæller Søren Christiansen.

Der er firmaet Ludus Legeredskaber, som har produceret gyngen.

Ekstra Bladet har talt med firmaets direktør, Steen Bischoff Møller, som fortæller, at de er dybt ulykkelige over, at ulykken er sket, men at de derudover ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Efterforsker ulykken

Mandag fortsætter politiets efterforskning af sagen. Man har endnu ikke fået klarlagt, hvorfor gyngestativet væltede ned over kvinden.

I en pressemeddelelse skriver Københavns Vestegns Politi mandag, at man ud over årsagen til ulykken også efterforsker, om der kan være sket et strafbart forhold.

- Det betyder blandt andet, at der skal foretages en række tekniske undersøgelser, der skal være med til at klarlægge hændelsesforløbet, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben i pressemeddelelsen.

Sagen efterforskes fortsat som en ulykke.