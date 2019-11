HA-rocker får livstid: Myrdede den forkerte mand

Morder med tilknytning til Hells Angels er idømt livstid med mulighed for prøveløsladelse i 2039 for vild og fuldstændig ubegrundet afstraffelse af 36-årig mand

Dommeren i Supreme Court Justice i australske Adelaide viste ingen nåde, da Joshua Roy Grant endelig fik sin dom for at have myrdet den 36-årige Mark Boyce ved en fatal fejltagelse.

Den 27-årige rocker med tæt tilknytning til rockergruppen Hells Angels blev i sommer kendt skyldig i at have tævet sit offer til døde med slag og spark til hovedet, for derefter at efterlade ham livløs dybt hjerneskadet på et fortov foran hans private bolig i Elisabeth South.

Overfaldet skete i januar 2017. Få dage senere valgte Mark Boyces familie at slukke for respiratoren.

Mark Boyce blev opsøgt i sit hjem i Elisabeth South. Han forsøgte at flygte men blev overmandet på fortovet ud for sin private bolig. Foto: SA Police

Nu er drabsmanden ifølge flere australske medier blevet idømt den maksimale livstidsstraf, og han kan først anmode om prøveløsladelse om tyve år. Det vil sige i 2039

Dommeren, Tim Stanley, beskrev afstraffelsen og drabet som vildt, brutalt og fuldstændig uberettiget. Det er fremgået af retssagen, at Joshua Roy Grant i virkeligheden var ude efter en kammerat til Mark Boyce.

'Total meningsløshed'

Politiet mistænker to andre HA-rockere for at have spillet hovedroller i forbindelse med til drabet og transporten til og fra gerningsstedet i den sydaustralske by.

Men det forhold, at Joshua Roy Grant efter dommerens opfattelse ikke var den mest aggressive overfaldsmand, gør efter Tim Stanleys mening ikke den nu dømte mands deltagelse mindre alvorlig.

To andre rockere med tilknytning til Hells Angels er fra politiets side under mistanke for at have spillet hovedroller i den dødbringende afstraffelse af Mark Boyce. Foto: Getty Images

- Du gjorde intet for at stoppe overfladet på Mr. Boyce. Den totale meningsløshed i dødsfaldet kan kun bidrage til at øge sorgen hos de mennesker, der kendte og elskede ham, sagde Tim Stanley, som hæftede sig ved, at Joshua Roy Grant var med til at passivisere og fastholde offeret, mens afstraffelsen udspillede sig.

Læs herunder Ekstra Bladets Plus-reportage om politiets efterforskning af drabssagen, og trådene til et uopklaret firdobbelt drab i Australiens rockermiljø begået tilbage i 1999.

