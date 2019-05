HA-rocker fængslet i sag om jointfabrik

Nægter sig skyldig i sag, hvor han mistænkes for at have produceret mange tusind joints

En 35-årig mand i er dag blevet fængslet i sag om en jointfabrik.

Lars-Ole Karlsen, Lars-Ole Karlsen, chef for, Den Operative Specialafdeling. Københavns Politi, bekræfter overfor Ekstra bladet, at den 35-årige er fuldgyldigt medlem af Hells Angels.

for kort tid siden kom det frem, at yderligere seks personer er anholdt i en anden sag om organiseret joint-produktion, men Lars-Ole Karlsen ønsker ikke at kommentere, om de to sager hænger sammen.

Politiet har dog i et tweet beskrevet, at det fuldgyldige HA-medlem godt nok er anholdt ved samme aktion, men at der er tale om en særskilt sag.

Rockeren nægter sig skyldig.

Han sigtes for i perioden frem til 9. maj i år på en adresse i Glostrup, der var indrettet til seriefremstilling af joints, at have produceret mindst 37.000 joints.

Ved dagens retsmøde blev han varetægtsfængslet i foreløbigt ti dage.