Håb om at norsk rigmandsfrue er i live

Sagens udvikling

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt formentligt fra sit hjem i en forstad til Oslo 31. oktober 2018 mellem klokken 9.15 og klokken 13.30. Siden er hun ikke blevet set.

På adressen fandt man et brev med krav om løsepenge, og norsk politi behandlede derfor i første omgang sagen som en kidnapningssag. Siden slutningen af juni har politiet dog efterforsket sagen som en drabssag.

Ifølge den norske avis VG blev Hagen-familien i juli måned kontaktet af den angivelige modpart. Flere uafhængige kilder oplyser, at ægtemanden, Tom Hagen, skal have betalt op mod 10 millioner norske kroner for at få livstegn fra sin kone. Til trods for dette har familien ikke modtaget nogen beviser for, at Anne-Elisabeth Hagen skulle være i live.

Avisen oplyser desuden, at politiet foreløbigt ikke har kunnet spore den konto, som pengene er udbetalt til.