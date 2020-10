Håndgranat-angreb: Bil filmet

Politiet efterforsker, om en bestemt bil lørdag morgen kan kædes sammen med et særdeles voldsomt angreb med håndgranater mod et privat hjem

Politiet efterforsker på højtryk et særdeles voldsomt og spektakulært angreb på en privatbolig lørdag morgen.

Da blev to håndgranater kastet ind i et hus i landsbyen Mullerup på Vestsjælland og forårsagede stor skade på bygningen, mens ruder blev knust.

Den 46-årige Lars, som opholdt sig med en veninde i boligen, der ligger i forbindelse med et nedlagt autoværksted, blev lettere såret.

Politiets undersøgelser peger på, at en bil er blevet set køre ud af Mullerup ved 06-tiden lørdag morgen, kort efter at bragene lød fra - viste det sig - de to håndgranater.

Der er tale om en Peugeot 406, formentlig sølvgrå, og der befandt sig to mørkklædte mænd i bilen, oplyser efterforskningsleder Lars Krogsgaard til Ekstra Bladet.

Han siger, at politiet gerne vil have flere informationer om køretøjet eller mændene.

Der kan være tale om gerningsmændene. Omvendt kan der også være tale om personer med et legalt ærinde i området.

- Et vidne har set bilen, og så har vi også billeder af bilen på noget overvågning, siger Lars Krogsgaard til Ekstra Bladet.

Politiet vil gerne høre fra de to mænd, som man altså kan se på billederne.

Politiet efterforsker motivet til håndgranat-angrebet, der betegnes som drabsforsøg.

- Ligesom et skydevåben er en håndgranat et dræbende våben. Når man kaster to granater ind i et hus, må man have en formodning om, at nogen er derinde, siger Lars Krogsgaard.

Politiet har konstateret, at der var tale om håndgranater og ikke om for eksempel kraftige kanonslag. Under de tekniske undersøgelser på gerningsstedet er der fundet fragmenter fra granaterne, ligesom det også er lykkedes politiet at finde de to bøjler, der er skudt af for at afsikre dem.

Offeret selv, den 46-årige Lars, er foreløbig den eneste varetægtsfængslede person i sagen. Politiet opdagede nemlig efter attentatet, at han havde haft nogle kraftige skydevåben liggende.

En mulig årsag til det kan være, at manden har været udsat for et voldsomt overfald med en økse.

I den sag faldt der for nylig dom over en Bandidos-rocker, men grundlovsforhøret mod den 46-årige Lars for ulovlig våbenbesiddelse blev i weekenden holdt bag lukkede døre.

