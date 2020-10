Håndgranat-angreb: Fandt to revolvere hos drabssigtet

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Tre mænd på 31, 37 og 38 år nægter sig skyldige i forsøg på drabsforsøg på en 46-årig mand og dennes 33-årige samleverske i landsbyen Mullerup i Vestsjælland.

Det er netop kommet frem ved Retten i Holbæk, hvor de tre bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Politiet sigter de tre for at have spillet en rolle, da to håndgranater i lørdags eksploderede i hjemmet hos parret, hvor den mandlige part nogle uger forinden som forurettet havde vidnet mod en 33-årig Bandidos-rocker. Rockeren fik tre et halvt års fængsel.

Af politiets sigtelse mod de tre kom det frem, at det er politiets opfattelse, at to af de anholdte - den 31-årige og den 37-årige - rent faktisk var de to, der kastede håndgranater gennem et vindue ind i stuen til den 46-årige. Han lå og sov på en sofa og kom kun lettere til skade.

Til gengæld tog ejendommen stor skade. Samtlige vinduer smadrede som følge af trykket. Desuden rykkede en mur sig flere centimeter.

Den sidste anholdte - den 38-årige - sigtes af politiet for at have medvirket til drabsforsøget. Det er sket, ved at han ifølge sigtelsen har stillet en sølvgrå Peugeot 406 til rådighed for de to øvrige. Den bil er blevet fanget af et overvågningskamera umiddelbart efter eksplosionerne.

Under en ransagning af den 38-åriges adresse i Jyderup fandt politiet ifølge sigtelsen mod ham desuden to revolvere med patroner i tromlen. Han er derfor også sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Der var tale om en stor og en lille revolver. I den ene revolver sad seks uaffyrede patroner i tromlen, mens politiet ifølge sigtelsen fandt fem uaffyrede patroner i tromlen på den mindre revolver. Desuden fandt politiet også, at den sidste patron var blevet afskudt, blev det oplyst i sigtelsen.

Der var mødt pårørende til den 38-årige op i retten. Desuden enkelte, som lod til at kende den 38-årige. Det kom blandt andet frem, da de to slog sig selv med knyttet næve til brystet, da den 38-årige ankom til retslokalet med sin beskikkede forsvarer.

To af de sigtede har tydelige tatoveringer. Den ene så mange, at hele hans ene hånd samt hele nakke og baghoved op til issen er dækket.

Ingen af de tre lod til at være synderligt påvirkede af sagens alvor, inden dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen.

Ekstra Bladet talte før grundlovsforhøret med efterforskningsleder Lars Krogsgaard fra Midt- og Vestsjællands Politi. Han fortæller, at et muligt hævnmotiv for en 33-årig Bandidos-rockers fængselsstraf for nylig er et realistisk scenarie.

- Det er en hypotese, som helt klart indgår i efterforskningen, siger han til Ekstra Bladet.

De tres forsvarere fortalte retsformanden, at ingen af dem havde tænkt sig at udtale sig under dagens retsmøde.

Herefter blev der på grund af sagens alvorlige karakter nedlagt et navneforbud på de tre, som betyder, at pressen er forhindret i at nævne de tre sigtede ved navns nævnelse.

Desuden blev dørene lukket af hensyn til efterforskningen.

