Håndgranat fundet i affald

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En håndgranat, der formentlig stammer fra Anden Verdenskrig, er tirsdag blevet fundet i en bunke affald på affaldshåndterings-stationen RGS Nordic på Hornbækvej ved Hornbæk i Nordsjælland.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, til Ekstra Bladet.

Fundet blev gjort klokken 12.45, og det har gjort, at Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste har været til stede på stedet for at fjerne håndgranaten.

- Det er noget, der ligner en håndgranat med en split, der bliver fundet i forbindelse med sortering af affald. Det har gjort, at EOD (bomberydningstjenesten, red.) har været deroppe, siger Søren Bjørnestad.

- Vores samarbejdspartnere i militæret fortæller, at de mener, at der er tale om en håndgranat fra Anden Verdenskrig, fortsætter Bjørnestad.

Håndgranaten er blevet fjernet uden dramatik.

Det er uvist, om håndgranaten i det hele taget var i stand til at detonere, fortæller Søren Bjørnestad.

Under aktionen skønnede bombeeksperter ikke, at det var nødvendigt at afspærre et større område. Det skyldtes, at der umiddelbart var langt til civile fra findestedet.

Ifølge Søren Bjørnestad gør politiet ikke mere ved sagen. Selv om myndighederne skal orienteres, når man finder ulovlige våben, så sker det alligevel, at nogen vælger at smide våben og granater ud i stedet for.

- Når folk eksempelvis tømmer dødsboer eller gamle huse, så finder de indimellem gamle ting fra Anden Verdenskrig. Det sker faktisk stadig, og nogle smider det bare ud, siger Søren Bjørnestad til Ekstra Bladet.