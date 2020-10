Håndgranat-offer fængslet

Den 46-årige mand, som lørdag morgen blev såret efter et angreb med håndgranater i mandens hjem i landsbyen Mullerup ved Slagelse, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det står klart, efter at manden her til formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde,.

Her erkendte manden, at han ulovligt opbevarede to rifler i sit hjem under særligt skærpende omstændigheder. Der var tale om en halv- og fuldautomatisk riffel af typen MP44 med skarpe skud i magasinet og ligeledes om en halvautomatisk riffel af en anden type. Begge våben var ladt og klar til affyring.

Mandens 33-årige kone er også sigtet i sagen. Hun blev i modsætning til den 46-årige løsladt af dommeren, men er stadig sigtet i sagen.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og der blev allerede lørdag nedlagt navneforbud på manden. Det fik Ekstra Bladet imidlertid ophævet under søndagens grundlovsforhør. Og dermed er det muligt at fortælle, at den 46-årige er identisk med den mand, der 30. september sidste år blev overfaldet af et tæskehold på landevejen mellem Gørlev og Sæby.

Her blev manden blandt andet hugget midt i ansigtet med en økse. Og han fik skåret sin akillessene over, ligesom han fik flere slag i hovedet og på resten af kroppen.

En Bandidosrocker blev for tre uger siden ved Retten i Holbæk idømt tre et halvt års fængsel for at være en del af overfaldet fra dengang. Tre-fire andre ukendte medgerningsmænd fra overfaldet dengang er aldrig blevet anholdt.

Lørdag morgen klokken 5.56 fik politiet en anmeldelse om en eksplosion i den 46-åriges hjem. Politiet fortæller efter de første tekniske undersøgelser på stedet, at der har været anvendt håndgranater.

Den 46-årige kom kun lettere til skade. Han kom humpende ind i retslokalet og var iført en sandal på sin venstre fod og en kondisko på den højre.