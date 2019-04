Håndgranat og skydevåben stopper Paludan-demoer

Søndag:

* Paludan og Stram Kurs varsler en demonstration på Blågårds Plads på Nørrebro i København.

* Paludan og én anden dukker op, og partistifteren kaster med en koran.

* Grupper af borgere ser på, og der opstår optøjer mellem flere personer og politiet. Demonstrationen bliver stoppet, men urolighederne fortsætter og eskalerer.

* Nogle personer kaster med sten og løbehjul mod politiet, der svarer igen med tåregas.

* Urolighederne spreder sig til blandt andet bydelen Christianshavn.

* 23 personer bliver anholdt i forbindelse med optøjerne søndag aften og natten til mandag.

Mandag:

* Fire personer bliver fremstillet i grundlovsforhør efter urolighederne søndag aften og nat. Tre bliver fængslet, mens en løslades.

* To af dem er sigtet for at affyre fyrværkeri mod politiet. De fængsles i ti dage. Den tredje er sigtet for at kaste brosten mod politiet. Han var desuden efterlyst i forbindelse med en tidligere voldssag, og dommeren fængsler ham i 24 dage.

* Politiet indfører skærpet strafzone i dele af Nørrebro, Nordvest, Tingbjerg, Urbanplanen på Amager og Christianshavn.

* Stram Kurs har varslet demonstration i Albertslund klokken 17. Samtidig havde Black Lives Matter og en anden gruppe anmeldt moddemonstrationer.

* Kort inden beslutter politiet at forbyde Paludan og Stram Kurs at demonstrere. Påbuddet gælder i hele Københavns Vestegns politikreds indtil klokken 12 tirsdag.

* Alligevel opstår der uroligheder blandt grupper af moddemonstranter, der er mødt op. De laver barrikader med affaldscontainere, ødelægger et busstoppested og antænder fyrværkeri.

* Politiet svarer igen med tåregas.

* Otte personer bliver anholdt under uroligheder i Albertslund.

Tirsdag:

* To personer bliver fremstillet i grundlovsforhør i forbindelse med urolighederne i Albertslund mandag.

* Mens den ene mand sigtes for at kaste sten, er den anden mand sigtet for forsøg på brandstiftelse. De er begge desuden sigtet for grov forstyrrelse af den offentligt ro og orden. Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelserne mod dem.

* Stram Kurs har varslet demonstration på Blågårds Plads klokken 13.30.

* Et par timer inden finder politiet en håndgranat-lignende genstand på pladsen.

* Politiet meddeler, at Stram Kurs fra klokken 12 har påbud mod at demonstrere i dele af København, herunder på Blågårds Plads. Påbuddet gælder i de områder, hvor der er indført skærpet strafzone.

* Stram Kurs oplyser, at det i stedet demonstrerer klokken 13 på Emblasgade, hvor der ligger en moské lige rundt om hjørnet. Det ligger dog inden for zonen, hvor han har påbud, og politiet afviser demonstrationen kort efter.

* Politiet afspærrer over middag en del af Assistens Kirkegård i København. Det er en udløber af forholdet om den mulige granat tidligere på dagen. De finder intet af politimæssig interesse.

* Stram Kurs får lov at demonstrere ved et grønt område ved Bagsværd Hovedgade. Den tilladelse trækker politiet senere tilbage. Paludan får forbud mod at demonstrere i Bagsværd det næsten døgn.

* Rasmus Paludan flytter sin demonstration til krydset Bagsværdvej og Nybrogårdsvej, der hører under Nordsjællands Politi.

* Her kaster han med en koran og brænder den af. En gruppe moddemonstranter kaster med fyrværkeri og råber skældsord.

* Københavns Politi oplyser, at Stram Kurs og Rasmus Paludan får forbud mod at demonstrere i København frem til 23. april.