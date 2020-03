Håndsprit og masker i massevis stjålet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Håndsprit og masker er i disse tider i høj kurs i samfundet.

Men desværre er der nogle, der ikke kan finde ud af, at det altså er livsnødvendigt på plejehjem, sygehuse og andre steder.

Ifølge Nordsjællands Politi blev der i en periode fra fredag klokken 12.30 til mandag klokken 9.00 stjålet 12 liter håndsprit og 10 kasser med masker fra et depot på Plejecenter Skovvang på Poppelvænget i Allerød.

Det er stadig uklart, hvordan gerningsmanden eller gerningsmændene har fået adgang til depotet, men politiet efterforsker sagen.

Allerød Kommune har også reageret på tyveriet, og de er naturligvis ærgerlige.

'Allerød Kommune oplever generelt en meget stor opbakning fra befolkningen i forhold til at hindre smittespredning og er derfor ærgerlige over tyveriet.'

'De stjålne effekter har ikke betydning for indsatsen mod smittespredning, idet kommunen løbende sørger for at have tilstrækkelige værnemidler til rådighed for at kunne løse pleje- og omsorgsopgaverne,' skriver de til Ekstra Bladet.

Hvis de bliver fanget, så kan synderne se frem til en tur direkte i fængsel, efter regeringen har indført en ny hastelov.

Tyveri af værnemidler som masker og håndsprit på udsatte steder vil kunne give fængselsstraf, hvis de kan forbindes til krisen omkring coronavirus.