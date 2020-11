Håndværkere omringede biltyve

To biltyve blev meget medgørlige, da de blev tilbageholdt af håndværkere, indtil politiet ankom

En anderledes anmeldelse tikkede ind hos politiet fra nogle håndværkere, der havde tilbageholdt to biltyve i Toftlund i Sydjylland.

Der fortæller Erik Lindholdt, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi får anmeldelsen 15.37 fra Toftlund, hvor nogle unge fyre var blevet opmærksomme på den her bil.

- Og grunden til det er, at en af deres kammerater arbejder i det firma, hvor bilen var blevet stjålet fra 17. november, siger han Til Ekstra Bladet.

Opmærksomme håndværkere

De gæve håndværkere, havde set to personer forlade bilen, der holdt parkeret i Toftlund. Og bilen kendte de, fordi den blev stjålet fra et firma, hvor en af deres kammerater arbejdede.

- Da de to personer så kom tilbage og satte sig ind i bilen, spærrede de for bilen, så den ikke kunne komme væk.

- Så fik de besked på at blive siddende, indtil vi var fremme, siger Erik Lindholdt.

Der var derfor to meget medgørlige biltyve, da ordensmagten ankom til stedet. Hvor mange håndværkere, der skulle til at tilbageholde de to, kunne vagtchefen ikke oplyse.