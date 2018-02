Håndværkere skal i retten: Anklages for bedrageri

Midt- og Vestsjællands Politi advarer mod, at man hyrer omrejsende irske håndværkere til at rense fliser eller ordne indkørslen.

Man risikerer ifølge vagthavende Boye Rasmussen at blive snydt, hvilket politiet har flere eksempler på.

Lørdag er fem af dem således blevet anholdt i politikredsen, fordi de efter politiets mening overtræder loven.

To af dem er anholdt for et særligt groft forhold, hvor de tilbød en dame i 80'erne i Roskilde at udføre arbejde på hendes grund.

Det oprindelige tilbud var imidlertid langt lavere end det, som den ældre dame endte med at blive afkrævet.

Politiet mistænker de to irere for at have forsøgt at snyde den ældre dame. Derfor er de tiltalt for bedrageri og skal for retten søndag.

Tre andre håndværkere blev observeret et andet sted i politikredsen, hvor de gik fra dør til dør og tilbød at udføre arbejde for husejere.

Og selv om de i første omgang havde held til at stikke af, er de siden blevet anholdt af politiet.

De er sigtet for at have overtrådt forbrugeraftaleloven, der blandt andet forbyder dørsalg og uanmodede henvendelser.

De tre irere har efter politiets opfattelse overtrådt loven i tre tilfælde og er derfor blevet tildelt bøder på 10.000 kroner hver.

I slutningen af januar advarede Nordsjællands Politi om lignende håndværkere, der var blevet set i Lyngby.