Hård kritik af politiet: - Forstår ikke, at de kunne ignorere det så længe

Pilen peger direkte på et fatalt svigt hos Østjyllands Politi, efter at Randers Netavis og Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan det kunne gå til, at en detaljeret henvendelse via mail til Østjyllands Politi 22. august 2015 om grusom dyremishandling og ulovlig våbenbesiddelse hos et par på en landejendom i Gjerlev nord for Randers bare samlede støv i halvandet år.

Først efter flere henvendelser om samme sag reagerede Østjyllands Politi i februar 2017. Her blev politiet og repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse mødt af et grufuldt syn, da i alt 61 vanrøgtede hunde blev fundet på ejendommen i Gjerlev og en nærliggende adresse. Ulovlige våben i form af en salonriffel, et gevær og en pistol blev samtidig beslaglagt på stedet, hvor der også blev fundet 16 døde hunde, der enten var aflivet som følge af slag med en stump genstand eller skud fra en salonriffel.

Der har været flere sager om hvalpefabrikker igennem årene, men afsløringen af forholdene for hundene i Gjerlev nord for Randers bliver formentlig ikke sådan lige glemt - hverken hos hundevenner eller Østjyllands Politi. Foto Dyrenes Beskyttelse

En 70-årig kvinde og 58-årig mand er tiltalt i sagen, som er berammet ved Retten i Randers 10. oktober i år.

- Det er under al kritik, hvis politiet ikke har taget en meget detaljeret henvendelse seriøst omkring dyremishandling og ulovlig våbenbesiddelse. Vi skal som borgere kunne regne med, at henvendelser til politiet bliver behandlet seriøst og ikke blot arkiveres lodret.

- Jeg vil derfor nu tage sagen op med Justitsminister Søren Pape Poulsen, (K), og bede ham svare på en række spørgsmål, således at vi kan sikre os, at den slags ikke sker i fremtiden, siger den tidligere borgmester i Randers og medlem af Folketinget og Retsudvalget for Venstre, Michael Aastrup Jensen.

Ubegribeligt passivt politi

Claus Kvist Hansen er valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti i Randers Sydkredsen, og han lægger heller ikke fingre imellem i sin kritik af Østjyllands Politi.

- Hele sagen er virkelig trist, og som hundeelsker gør det ondt helt ind i sjælen at vide, at et stort antal hunde er blevet vanrøgtet så groft.

- At politiet har haft kendskab til sagen så længe, før de reagerer, er ubegribeligt, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan Østjyllands Politi har kunnet ignorere forholdene så længe. Oplysningerne om såvel vanrøgt som ulovlige våben burde hver især være nok til, at politiet reagerede, siger Claus Kvist Hansen til Ekstra Bladet og Randers Netavis.

DF´eren Claus Kvist Hansen er ikke kun oprørt over dyremishandlingssagen fra Gjerlev, han er også uforstående over for, hvordan Østjyllands Politi kunne ignorere sagen i halvandet år uden at gøre noget. Privatfoto

- Jeg tror, at det for de fleste mennesker kan være en overvindelse at kontakte politiet, så det må opleves næsten ydmygende, når henvendelsen bare arkiveres lodret. Dansk Folkeparti har i mange år kæmpet for et regulært “dyre-politi”, og sagen fra Gjerlev understreger desværre, at behovet er der, tilføjer folketingspolitikeren.

Politiet: Vi har skærpet opmærksomheden

Ifølge kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen modtager politikredsen med hovedstation i Aarhus dagligt mere end 1.000 mail-henvendelser.

- Langt størstedelen bliver håndteret fuldstændigt, som de skal, men i denne sag er der så desværre sket en fejl, siger Jakob Christiansen.

Politiet og Dyrenes Beskyttelse fandt 61 forhutlede og 16 aflivede hunde på to matrikler i og ved Gjerlev nord for Randers i februar i fjor. Hvis Østjyllands Politi havde reageret, som de burde, på en detaljeret henvendelse om sagen allerede i august 2015, kunne mishandlingen formentlig være stoppet længe før, end det skete. Foto Dyrenes Beskyttelse

Siden 2015 er gennemgangen af skriftlige anmeldelser hos Østjyllands Politi blevet mere systematisk og grundig.

- Vi har siden 2015 fået en skærpet opmærksomhed på, hvordan vi håndterer de anmeldelser, der kommer ind. Det gælder også dyreværnssager.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at give borgerne en god oplevelse, når de henvender sig, men en gang i mellem kan der desværre ske fejl, siger Jakob Christiansen.

