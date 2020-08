Hård landing: Halen knækket af dansk svævefly

Det gik galt for sig på svæveflyvecentret i Arnborg syd for Herning lørdag, da et svævefly med plads til to lavede en meget hård landing.

Det skriver TV Midtvest.

Svæveflyets hale knækkede af, og en passager kom derfor til skade. Vedkommende slog ryggen ved landingen og klager over smerter i ryggen, men er ved bevidstheden, siger Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Politiet fik anmeldelsen klokken 13.37, oplyser vagtchef Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

- Svæveflyet har været cirka en meter over jorden, da halen så knækker af ved den hårde landing, siger vagtchefen.

Det ligger endnu ikke klart, hvorfor uheldet skete.

Der blev tilkaldt en ambulance til uheldet.

Føreren af svæveflyet er ikke kommet til skade.