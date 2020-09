Hård straf: Oversavet jagtgevær dyrt for 49-årig

Et tip bragte torsdag politiet på sporet af en mand fra Als, som nu har fået en straksdom på to år og tre måneders fængsel for at gemme et oversavet jagtgevær med ammunition i et loftsrum

En 49-årig mand fra Sydals må sande, at konsekvenserne af at ligge inde med et oversavet jagtgevær med ammunition kan være særdeles alvorlige og overrumplende resolutte.

Manden blev torsdag anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens skærpede våbenparagraf 192a, og her til morgen fik han en straksdom på to år og tre måneders fængsel i Retten i Sønderborg.

Det bekræfter Thomas Berg, politikommissær i Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi havde modtaget et tip om, at han havde et oversavet jagtgevær, og vi foretog derefter en ransagning på hans private ejendom, hvor han havde skydevåbnet og otte patroner liggende på et loftsrum, fortæller Thomas Berg.

Modtog dommen

Manden erkendte på stedet, men forklarede angiveligt, at han ikke havde tilvirket geværet, fordi han havde planer om at tage det i brug.

Han havde ikke våbentilladelse.

Den skærpede våbenparagraf med en strafferamme på op til otte års fængsel kommer typisk i spil, hvis det står klart, at det ulovlige skydevåben, som en sigtet person, ligger inde med, virker, og at han også har adgang til ammunition.

Den midaldrende alsing modtog dommen i Retten i Sønderborg.

Den skærpede våbenparagraf er en af få bestemmelser i straffeloven, som indeholder en minimumsstraf. Findes folk skyldige, skal det udløse mindst to års fængsel, og den dømte skal som udgangspunkt afsone straffen.