Hård straf til hovedmænd i kokain-liga

En gruppe udenlandske mænd i en stor kokain-liga har nu fået langvarige fængselsstraffe efter en kompliceret efterforskning over flere måneder i Midt- og Vestjyllands Politi og en domsmandssag over 20 retsdage i Retten i Viborg.

Det bekræfter Lise Hebsgaard, specialanklager i Midt- og Vestjyllands Politi overfor Ekstra Bladet efter dommene.

De to hovedmænd, hollandske Rustam Gusneev og hans ukrainske kumpan Oleksandr Dmytruk fik en dom på 16 års fængsel for deres andel i indsmuglingen af i alt 92 kilo kokain fra Holland til Danmark. De blev frifundet for indsmugling af et kilo.

Rustam Gusneev har bopæl i Silkeborg. Makkeren har ikke haft fast opholdssted.

Kurerere fra Ukraine

De to ukrainske kurerere Petro Koberniuk og Mykola Neroda fik hver 13 års fængsel, hvor de ni års fængsel for Petro Koberniuks vedkommende er en tillægsstraf efter en tidligere dom i Retten i Sønderborg, der i sig selv kastede fire års fængsel af sig.

Endelig udmålte dommerne en straf på 11 års fængsel til de to syrere Tarek Ghezi Alkhoder, som også fik en tillægsdom fra en tidligere dom, og Mohammed Jalal Muslim.

De seks mænd i alderen 37 til 44 år er alle blevet udvist for bestandig.

Fem af de dømte anke på stedet dommene, mens Petro Koberniuk som den eneste udbad sig betænkningstid med hensyn til en mulig anke.

Normalt afsiges domme i retsmøder, hvor de tiltalte er til stede. Men på grund af coronavirusset er det i dagens løb foregået på en anden måde.

De tiltalte mænd har siddet med deres forsvarere i de arresthuse rundt omkring i Jylland, hvor de sidder varetægtsfængslet, og er via en videoforbindelse til retten blevet præsenteret for dommene.

Hvidvaske af udbytte

Smugleriet strakte sig ifølge anklageskriftet fra oktober 2017 til juni 2018. I en større aktion i december 2018 skred Midt- og Vestsjællands Politi i samarbejde med hollandsk politi og andre politikredse til anholdelse af de nu dømte mænd.

To af de nu dømte ukrainske mænd, Oleksandr Dmytruk og Mykola Neroda, blev i øvrigt anholdt i Polen, hvorfra de senere blev udleveret til Danmark.

Der er iifølge specialanklager Lise Hebsgaard i forbindelsen med optrevlingen af sagen blevet konfiskeret udbytte til en værdi af mere end tre millioner kroner på forskellige adresser i Danmark.

I affæren er tidligere en 54-årig rengøringsassistent fra Bredballe blevet dømt for at hjælpe med at hvidvaske en del af kokain-ligaens udbytte.

Kvinden havde sit eget lille vekselbureau og håndterede her 5,8 sorte millioner kroner, mente Retten i Kolding, som i oktober sidste år straffede hende med to år bag tremmerne.