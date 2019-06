Hårdt kvæstet 42-årig fik livrem om halsen og blev trukket ud i kanalen

Ukendt voldsmand er på fri fod, og politiet kender kun hans øgenavn. To andre er tiltalt for dødsvold

En ukendt voldsmand, der var med til at tæve en 42-årig polak til døde på Christianshavns Vold i København, er på fri fod, og politiet kender kun hans øgenavn 'Mariano'.

Det fremgår af anklageskriftet mod to mænd, en 39-årig af grønlandsk afstamning og en 30-årig rumæner, der fredag stilles for et nævningeting i Københavns Byret, hvor de er tiltalt for vold med døden til følge mod den 42-årige.

De nægter sig skyldige.

Den 42-årige blev natten til 1. august sidste år udsat for et uhyggeligt voldsorgie, og godt 12 timer efter, at polakken blev fundet livløs i vandet ved Christianshavns Vold, døde han klokken 18.58 på Rigshospitalet af sine kvæstelser.

Ifølge tiltalen blev den 42-årige tildelt utallige knytnæveslag i hovedet og på kroppen, blev sparket og trampet i hovedet og på kroppen, fik dunket hovedet i asfalten og fik en livrem om halsen og blev trukket ud i vandet i Christianshavns Vold. Dødsårsagen var den stumpe vold mod hovedet.

Dødsvolden skete i et miljø af alkoholmisbrugere og flaskesamlere, og volden opstod tilsyneladende efter intern uenighed mellem offeret og de nu tiltalte.

Reddet op af vandet to gange

Dødsvolden skete i perioden mellem klokken 23 og 06.30 næste morgen, lyder tiltalen.

Polakken blev to gange trukket eller smidt ud i vandet efter at han var blevet gennembanket, men begge gange fik tilfældige forbipasserende trukket ham op af vandet.

Det fik dog ikke voldsmændene til at stoppe, lyder tiltalen, fordi de fortsatte med at slå, sparke og trampe på ham, efter at vidnerne havde hevet ham op af vandet.

Efter volds-episoden anholdt politiet først tre mænd, som blev løsladt igen, mens de nu tiltalte blev anholdt senere. Sagen har været behandlet for lukkede døre, fordi den tredje og ukendte mand er på fri fod, men i hvert fald den ene af de tiltalte har forklaret, at han deltog i vold mod den 42-årige.

Retten har afsat fire dage til retssagen, hvor der skal afhøres en del vidner.