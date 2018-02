Hårdt kvæstet: Stalker påkørte tidligere dansk tv-vært

23-årig indrømmer i retten, at han forsøgte at dræbe tv-kendis, som han har forfulgt i to år

To års chikane og 20 krænkelser af en tidligere tv-værtindes blufærdighed kulminerede, at en 23-årig mand i sin bil med fuldt overlæg forsøgte at myrde kvinden.

Påkørslen skete 10. januar om morgenen ved hendes arbejdsplads og var så voldsom, at offeret foruden andre kvæstelser også brækkede det ene lårben to steder. Bilens forrude blev knust ved påkørslen.

Den kvæstede kvinde er tidligere tv-vært, men arbejder nu i en dansk virksomhed.

Hun har i to år været forfulgt og generet af den 23-årige stalker, som har et gældende polititilhold af fem års varighed mod at opsøge hende efter adskillige tilfælde af blufærdighedskrænkelser og chikane.

Mundkurv til kolleger

Ekstra Bladet været i kontakt med kvinden, men hun ønsker ikke at udtale sig og vil gerne forblive anonym. Hun er sygemeldt, og både på hendes nuværende og tidligere arbejdsplads har kollegerne fået forbud mod at udtale sig til pressen.

I grundlovsforhøret dagen efter påkørslen erkendte den 23-årige gerningsmand åbent, at han havde til hensigt at dræbe kvinden ved at køre hende ned med sin bil.

I følge retsbogen havde han opsporet hvilken bil, hun kørte i, samt dens nummerplade. Da kvinden ankom til sit job og havde parkeret, kørte han i høj fart direkte mod hende. Bagfra.

- Meningen var, at hun skulle køres ned, og at hun skulle dø, lød hans forklaring i retten. En tilståelse han gentog og uddybede.

Styret af satellit

Drabsforsøget var nøje planlagt gennem flere måneder. Den 23-årige havde flere gange været på kvindens arbejdsplads, men først den 10. januar var der en lejlighed til at udføre den uhyggelige plan.

Den tilsyneladende mentalt forstyrrede mand forklarede, at 'han har problemer, som skyldes højere magter'. I retten forklarede han, at han bliver 'generet gennem satellitter', som i mandens optik står i ledtog med kvinden.

- Der måtte ske noget. Ved at dræbe hende kunne jeg fjerne årsagen til problemerne, lød hans forklaring.

I følge anklageren har den sigtede et polititilhold med udløb i 2021 mod at opsøge kvinden. Sidste år fik han 4000 kroner i bøde for krænkelse af sit offers blufærdighed og senere på året yderligere en bøde for at sende sms'er til hende.

Varetægtsfængslingen forventes forlænget i næste uge via et såkaldt videolink-retsmøde. Desuden skal den 23-årige mentalundersøges.