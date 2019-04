Hårdt såret mand fundet på åben gade: To anholdt for drabsforsøg

En dommer ved Retten i Glostrup har givet politiet tre døgn til at finde yderligere beviser mod to mænd, der mistænkes for et drabsforsøg i Rødovre.

Mændene blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling. Det ville dommeren ikke gå med til, men besluttede i stedet at opretholde deres anholdelse i tre døgn.

Det oplyser anklager Charlotte Heise Jørgensen fra Københavns Vestegns Politi.

De to mænd på 24 og 25 år er sigtet for ved 22.45-tiden fredag aften at have stukket en 23-årig mand i torsoen på en parkeringsplads ved Rødovre Stationsvej.

Offeret blev fundet liggende på gaden af en politipatrulje. Han var i overhængende livsfare og blev bragt til Rigshospitalets traumecenter. Her blev han ud på natten meldt uden for livsfare.

De to sigtede nægter sig skyldige.

Da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, er det uvist, hvad de har forklaret, og hvorfor politiet mener, at det var dem, der stak offeret ned.