HA'er allerede fængslet: 27-årig anholdt for brutalt overfald

En 27-årig mand er blevet anholdt som mistænkt i sagen om et brutalt overfald på en mand på Refshalevej i København 2. marts i år. Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør torsdag.

I forvejen sidder en 37-årig mand, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Hells Angels-rocker, fængslet i sagen. Han nægter sig skyldig.

Politiet har nu fat i de to, som de mener stod bag overfaldet.

Vi har i nat anholdt en person som mistænkes for at være medgerningsmand til et overfald begået d. 2. marts. Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag. I forvejen sidder en anden person varetægtsfængslet i sagen. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 16, 2020

Offeret blev ilde tilredt ved overfaldet, der skete 2. marts mellem klokken 12.10 og 12.52, fremgik det af sigtelsen mod den 37-årige mand, da han blev fremstillet i grundlovsforhør 3. marts.

Ved overfaldet blev offeret slået et ukendt antal gange på kroppen, hovedet og benene med en lommelygte af mærket Maglite, så han pådrog sig flere brækkede ribben og flere brud på højre ben.

Grundlovsforhøret mod den 37-årige kørte for lukkede døre, og sagens detaljer kom derfor ikke til offentlighedens kendskab.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger befinder offeret sig i periferien af rockermiljøet.

Knud Hvass, leder af afdelingen for Organiseret Kriminalitet, Københavns Politi, har tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet, at den 37-årige sigtede har tilknytning til rocker/bandemiljøet. Den 27-årige, der netop er blevet anholdt, er ikke registreret som rocker/bandemedlem.

Det er endnu uvist, hvad der ligger til grund for overfaldet.

- Vi kender endnu ikke til motivet, men når det sker ikke langt fra Christiania, kan vi selvfølgelig ikke udelukke, at sagen kan knyttes til Pusher Street og den organiserede handel med hash. Men det er endnu for tidligt at lægge sig fast på et motiv, sagde Knud Hvass i forbindelse med anholdelsen af den 37-årige efter overfaldet.