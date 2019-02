HA'er anholdt i rigmandsparadis på Costa del Sol

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En 34-årig internationalt eftersøgt dansk Hell's Angels-rocker er blevet anholdt i velhaverflækken Marbella på den spanske solkyst.

Pågribelsen sker på baggrund af en international arrestordre fra de danske myndigheder, oplyser det spanske indenrigsministerium.

Af en pressemeddelelse fra myndigheden fremgår det, at manden i 2012 blev idømt 11 års fængsel ved Østre Landsret. Her blev han sammen med fire andre dømt for drabsforsøg efter et skudangreb på to rivaler.

Dansk politi har ifølge det spanske indenrigsministerium oplyst, at en af de to kvæstede ovenpå attentatet måtte have amputeret et ben.

Flygtede under udgang

Efter flere års afsoning fik den i dag 34-årige i december sidste år udgangstilladelse fra fængslet. I stedet for at vende tilbage bag tremmerne flygtede han sydpå.

Det sydspanske eventyr skulle dog ikke vare længe for den eftersøgte mand.

Allerede i tirsdags klappede fælden, da spanske betjente lokaliserede manden i boligområdet Nueva Andalucía i Marbella og anholdt ham.

Attentatet skete ifølge Ekstra Bladets oplysninger, mens manden var rockerlærling i AK81.

Ifølge det skandinaviske medie Spanien i dag er rockeren foreløbig varetægtsfængslet i Málaga.

Godt samarbejde

Det spanske indenrigsministerium karakteriserer den vellykkede operation som resultatet af et godt europæisk samarbejde.

Den nu anholdte stjal ifølge det spanske indenrigsministeriums oplysninger fra Danmark efter attentatet i en bil, som han sammen med sine medsammensvorne flygtede i for til sidst at sætte ild til køretøjet.

De danske myndigheder har udover arrestordren begæret rockeren udleveret til retsforfølgelse i Danmark..

Ekstra Bladet afventer en kommentar til anholdelsen af den danske statsborger fra Udenrigsministeriets Borgerservice i Danmark.

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.