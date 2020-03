HA'er i grundlovsforhør: Tæskede mand med lommelygte

Offer brækkede både ribben og ben under det brutale overfald

Et offer blev i går ilde tilredt ved et voldeligt overfald på Refshalevej i København. Det kom frem ved et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt tirsdag.

Her blev en mand, der i følge Ekstra Bladets research er medlem af Hells Angels, fremstillet og sigtet for at stå bag overfaldet. Rockeren nægter sig skyldig.

Ved grundlovsforhøret fik manden navneforbud, og derfor er pressen udelukket fra i nærmere omfang at beskrive manden.

Sigtelsen beskriver, hvordan offeret blev slået et ukendt antal gange i hovedet og på kroppen med en Maglite-lommelygte. I den forbindelse pådrog offeret sig flere brækkede ribben samt brud på benet.

Ved dagens retsmøde blev manden fængslet i foreløbig 13 dage.

Hos Københavns Politi vil man ikke bekræfte den anholdtes identitet.

- Men det er korrekt, at der er anholdt en mand, og han er sigtet for kvalificeret vold, fortæller Knud Hvad, leder af afdelingen for Organiseret Kriminalitet, Københavns Politi.

- Jeg kan bekræfte, at manden har tilknytning til rocker/bande-miljøet, tilføjer Knud Hvass.

- Hvad mener I foreløbig kan være motivet?

- Vi kender endnu ikke til motivet, men når det sker ikke langt fra Christiania, så kan vi selvfølgelig ikke udelukke, at sagen kan knyttes til Pusher Street og den organiserede handel med hash. Men det er endnu for tidligt at lægge sig fast på et motiv, siger Knud Hvass.