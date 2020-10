HA'er i retten: Tævede mand med stavlygte

Uenighed om hash-handel i Pusher Street kan være motiv i sag, hvor to nægter sig skyldige

en 37-årig rocker er sammen med en 28-årig mand tiltalt for at have mishandlet en mand med en stavlygte af mærket Maglite.

Begge nægter sig skyldige.

I følge anklageskriftet skete overfaldet 2. marts i år ved et område ved Lynetten på Refshalevej. Anklageskriftet beskriver, hvordan offeret omkring kl. 12.15 i første omgang var blevet passet op på Christiania og derefter var var blevet tvunget ind i en bil.

Derefter var man kørt til området ved Lynetten, hvor han var blevet tævet med stavlygten. Her var han blevet slået flere gange i hovedet, på overkroppen og på benene.

I den forbindelse fik han to brud på det ene skinneben, to brud på ribbenene samt flere blødninger og kvæstningssår.

Motivet til afstraffelsen er ikke belyst i anklageskriftet. Men Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan sagen eventuelt kan trække tråde til den organiserede handel med hash i Pusher Street.

Jesper Storm Thygesen, forsvarer for rockeren, ønsker ikke kommentere sagen yderligere.

Sagen skal kører ved Københavns Byret, hvor den er sat til at begynde tirsdag.