Hærchef sigtes for grov pligtforsømmelse

Forsvarsministeriets Auditørkorps rejser sigtelse i sagen mod hærchef Hans-Christian Mathiesen, der beskyldes for grov pligtforsømmelse.

Det oplyser auditørkorpset i en pressemeddelelse.

Han sigtes for tjenestemisbrug efter straffelovens paragraf 155 og grov pligtforsømmelse efter den militære straffelovs paragraf 27.

Han er i øjeblikket fritaget fra sin stilling.

Der skal fortsat en del efterforskning til, inden der kan tages stilling til, om der er grundlag for at rejse tiltale.

Auditørkorpset gik ind i sagen efter en række artikler i medierne om nepotisme. Hærchefen skulle have fremmet sin kones karriere gennem magtmisbrug.

Auditørerne begyndte den indledende undersøgelse af anklagerne mod Hans-Christian Mathiesen 19. oktober.

Det var forsvarsmediet Olfi, der først skrev om sagen.

Ifølge det digitale medie, skulle hærchefen blandt andet have ændret på kriterierne til to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser, så hustruen kunne optages.

Forsvarschef Bjørn Bisserup sagde først, at han ikke ville se på sagen og udtrykte fuld tillid til hærchefen. Forsvarets Auditørkorps indledte dog en undersøgelse, og hærchefen blev hjemsendt.

Det er en blandt flere mulige nepotismesager i Forsvaret.

Både forsvarschef Bjørn Bisserup og departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, fik i november kritik af Kammeradvokaten i sager om mulig inhabilitet.

I en fjerde sag blev en direktør i Forsvarsministeriet frikendt for at have brudt reglerne om inhabilitet, da hendes mand fik en eftertragtet stilling i søværnet. Det konkluderede Kammeradvokaten.

Auditørkorpset undersøger desuden, om en direktør i Værnsfælles Kommando har begået nepotisme i forbindelse med sin kærestes ansættelse og forfremmelse.

Generalmajor Kenneth Pedersen udnævnes til midlertidig chef for Hærkommandoen. Han er i øjeblikket chef for Forsvarskommandoens Operationsstab.

Det sker for at sikre hæren fuld ledelseskraft i en tid, hvor Forsvaret og hæren undergår en stor udvikling og forandring, hedder det i en pressemeddelelse.

- Vi står overfor en række vigtige beslutninger i forhold til implementeringen af forsvarsforliget og den videre udvikling af hæren. Det kræver et stort ledelsesmæssigt fokus, siger forsvarschef Bjørn Bisserup i pressemeddelelsen.