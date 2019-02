Hæsblæsende biljagt på motorvej

Lørdag fandt en hæsblæsende biljagt sted på en motorvej i Los Angeles, Californien.

En politihelikopter filmede jagten på flugtbilisten, der gjorde alt, hvad han kunne, for at slippe væk.

Se vanvidskørslen over artiklen.

Den kompromisløse kørsel var undervejs ved at gå ud over flere uskyldige bilister, og biljagten endte desværre også med at involvere adskillige biler.

Efter at have undveget et potentielt sammenstød i et lyskryds mistede flugtbilisten kontrollen over sin bil og styrede direkte ind i adskillige biler i modsatte vejbane.

Flugtbilen tog alvorlig skadet, og man frygter, at sammenstødet også sårede flere uskyldige. Dette vides dog ikke endnu.