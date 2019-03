Hævn-dyppede sine testikler i takeaway-salsa: Nu griner han i retten

Den 31-årige, der blev anholdt for sin hævn mod en nærig kunde, har grinende erklæret sig skyldig

For få uger siden gik den bizarre nyhed om 31-årige amerikanske Howard Matthew Webbs fornærmede hævn-dyp verden rundt.

Manden blev anholdt efter han havde dyppet sine ædlere dele i salsa-saucen, da han i januar var med et bud ude for udbringe mexicansk mad til en takeaway-kunde i den texanske by Maryville.

Buddet var tilsyneladende utilfreds med kun at have fået 89 cent – svarende til cirka seks kroner – i drikkepenge.

'Det er, hvad der sker'

I en optagelse fra bilen kan man høre det kvindelige bud sige 'det er, hvad der sker, når man kun giver 89 cent i drikkepenge for en 30 minutters køretur', mens Howard Matthew Webb kan ses udføre den ucharmerende handling. 'Det føles godt', siger han i videoen.

Videoen gik hurtigt viralt på de sociale medier, og da kvindens chef fra firmaet Dinner Delivered, havde set den, kontaktede hun politiet.

Howard Matthew Webb blev anholdt og sigtet for at ’forfalske’ fødevarer.

- Afskyeligt!

Grinende erklærede den 31-årige hævn-dypper sig tirsdag skyldig i retten.

- Hvad griner du af, hr. Webb, lød det vredt dommeren, Robert Headrick, der havde svært ved at få øje på humoren i den 31-åriges gerninger, ifølge Knoxville News Sentinel.

- Der er intet ved denne situation, jeg finder nuttet eller sjov. Det er afskyeligt, rasede dommeren videre mod Howard Matthew Webb.

Kunden, der modtog takeaway-salsaen, har ifølge det lokale medie fået pengene tilbage for sit måltid efter videoen gik viralt. Det kvindelige bud er blevet fyret, men er ikke sigtet i sagen.

Howard Matthew Webb fik en betinget dom på seks måneder og har fået påbudt at deltage i et alkoholrådgivningskursus. Desuden skal han betale en bøde på 10 amerikanske dollars ud over sagens omkostninger.