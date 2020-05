Hagen fortalte selv om kryptoekspert

Den drabssigtede Tom Hagen fortalte selv politiet om kryptoeksperten, som nu er sigtet for frihedsberøvelse af milliærdærens hustru Anne-Elisabeth Hagen.

Det skete allerede dagen efter, at hun forsvandt fra familiens hus i Lørenskog uden for Oslo 31. oktober 2018. Altså længe før Tom Hagen blev sigtet for drab.

Det skriver det norske medie VG, der har været førende i dækningen af Anne-Elisabeth Hagens mystiske forsvinden.

Ifølge deres oplysninger skal det have været Tom Hagen selv, der nævnte manden i forbindelse med sin egen interesse for kryptovaluta. Han huskede dog ikke navnet på vedkommende, men skal have henvist til et familiemedlem, som blev afhørt og gav navnet.

- Jeg ved ikke, hvorfor han ikke huskede navnet, men det, jeg ved, er, at han på eget initiativ fortæller om manden og giver politiet mere end nok grundlag til at identificere personen, han snakker om, siger Tom Hagens advokat Svein Holden til VG, der spørger, hvornår Tom Hagen og krypto-eksperten sidst var i kontakt før Anne-Alisabeth Hagens forsvinden.

- Sådan som jeg opfatter det, var det længe før 31. oktober 2018, svarer Svein Holden.

Den norske tv-station NRK berettede søndag, at den sigtede er kryptoekspert, og at han og Tom Hagen mødtes mindst ti gange, inden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Afkrævede kryptovaluta

Kryptovaluta spiller en rolle i sagen, fordi der blev fundet et afpresningsbrev i familiens hus, hvor sporet efter milliardærfruen stopper. Politiet mener, at hun blev dræbt i huset.

Det er endnu et mysterium, hvad der er blevet af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB Scanpix/Ritzau Scanpix

I det omfattende brev blev Anne-Elisabeth Hagen truet på livet af de påståede kidnappere, der krævede, at Tom Hagen betalte ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

Den 70-årige Tom Hagen blev anholdt 28. april i år og varetægtsfængslet, men hans advokat kærede fængslingen, og 8. maj blev han løsladt igen, efter at .

Den 30-årige kryptoekspert blev anholdt 7. maj, sigtet for drab eller medvirken til drab. Sigtelsen er dog ændret til medvirken til grov frihedsberøvelse, og han blev løsladt to dage senere.

Begge nægter sig skyldige.

Politiet ønsker ikke at kommentere sagen af hensyn til efterforskningen og heller ikke advokat Dag Svensson, der repræsenterer kryptoeksperten har nogen kommentarer i den forbindelse.

Video er afgørende bevis i sag om forsvunden milliardærfrue

Milliardærfruedrabet: Tom Hagen mødtes med kryptoekspert

Politiet ville anholde Tom Hagen igen - fik nej

Drabssigtet: Her bliver Tom Hagen løsladt

Sigtet for milliardærfrue-drab: Absurd anklage