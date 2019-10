Halshugger konen med økse ved højlys dag

Ved højlys dag begik en 34-årige tysk-tuneser i går en bestialsk massakre på sin tre år yngre kone.

Det skete i byen Limburg i delstaten Hessen i Tyskland.

Sammen havde parret to børn på to og tre år - og hun var ifølge en række tyske medier flyttet fra ham, fordi hun ikke kunne udstå hans tyranni.

Men fredag morgen kl. 8.35 fik han opsporet hende, da hun kom gående på fortorvet i bymidten cirka 300 meter fra banegården, skriver blandt andre avisen Bild.

Han gassede op og påkørte hende i høj fart med sin sorte Audi. Hun blev slæbt cirka 30 meter over en asfalteret vej, gennem et metalhegn, før bilen kolliderede mod et bindingsværkshus.

Hun lå nu hjælpeløs - muligvis allerede død eller bevidstløs på jorden - hvorefter han steg ud overfaldt hende med en økse, så hovedet næsten blev separeret fra kroppen.

Ifølge politiet brugte manden, der er tysk statsborger med tunesiske rødder, også en stor slagterkniv. Hun var tuneser, uddannet lærer og bosat med de to børn i et kvindehjem i Limburg.

Der var flere vidner til rædselsscenariet - og også redningsmandsskabet, der har set meget brutalitet, var forfærdet.

Politiet har indtrængende opfordret til, at vidner undlader at offentliggøre billeder eller film fra hændelsen.

En patrulje, som var tilfældigvis i nærheden, kom hurtigt til gerningsstedet, hvor politifolk med pistolerne trukket prompte anholdt gerningsmanden, som ikke gjorde modstand.

Han har indtil videre nægtet at udtale sig.

De sociale myndigheder hentede i går børnene - en søn og en datter - i institutionen.

Forbrydelsen skete i byens Weiersteinstrasse, hvor en syrer for tre uger siden i en amok-handling påkørte ni uskyldige. Alle overlevede.