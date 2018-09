Halshugget: Bandidos mister begge sine eks-præsidenter

Top-rocker fastholder sin uskyld, men indkasserer to livstidsdomme

Begge de to tidligere og absolutte i topfigurer i Bandidos USA synes nu for alvor sat ud af spillet i den organisation, FBI-agenter betegner som 'en to-hjulet mafia'.

I mandags måtte eks-vicepræsident John Portillo, 59, tage den tunge rejse fra retsbygningen i San Antonio, Texas, til det fængsel, hvor han med to livstidsdomme har udsigt til at skulle tilbringe resten af sine dage.

Bag tremmer resten af livet. Hverken Jeffrey Pike, øverst, eller John Portillo, nederst, har udsigt til nogensinde at smage friheden igen. Deres livstidsdomme giver ikke mulighed for prøveløsladelse. Foto: AP

Onsdag aften (dansk tid) måtte Bandidos' tidligere så magtfulde førstemand, USA-præsidenten Jeffrey Pike, 63, så gøre Portillo følgeskab på samme betingelser og med samme straf - to livstidsdomme uden mulighed for prøveløsladelse.

13 anklagepunkter

Afgørelsen var ventet, fordi en jury i maj kendte de to skyldige i samtlige de 13 forhold, de begge var anklaget for - herunder tilskyndelse til drab, afpresning, vold og narkohandel. Retten har bl.a. fundet det bevist, at Pike og Portillo godt nok holdt sig diskret i baggrunden, da Bandidos-aspiranter i 2006 dræbte en mand, der ville starte en Hells Angels-afdeling på 'banditternes. hjemmebane i Texas. Men præsidenterne beordrede drabet udført, skønnede juryen.

Tilsvarerende fandt retten, at Pike og Portillo gav ordrerne til drab på medlemmer af 'The Cossacks' -en rivaliserende rockergruppe, som de mødte med en åben krigserklæring.

Pest/kolera-valg

Sagen mod de detroniserede rocker-bosser blev indledt i marts og strakte sig over tre måneder, hvor en række tidligere Bandidos-medlemmer vidnede mod dem. Nødtvungent var vidnerne blevet stillet overfor det pest/kolera-valg, der ofte går igen i amerikanske kriminalsager:

- Enten får du 15 - 20 år i skyggen for det, vi har på dig. Eller du vidner til fordel for anklageren og slipper langt billigere, når din egen straf skal fastsættes.

Flere af vidnerne gik endda videre og indledte et egentligt samarbejde med politifolkene, der overtalte de frafaldne til at bære skjulte mikrofoner, når de skulle have møder med John Portillo.

Afgørende

Trods massiv kritik fra Pikes og Portillos forsvarere, blev vidnernes forklaringer og de båndede samtaler da også udslagsgivende for sagen, vurderer San Antonio Express.

Begge de tidligere top-rockere har konsekvent nægtet sig skyldige, men optrådte eksemplarisk i den velbevogtede retssal. Kun een gang luftede Pike en form for ophidselse, nemlig da anklageren bad ham definere ordet 'stikker'.

- En stikker er en, der står i lort til halsen og finder ud af, at han kan redde sig selv ved at lyve om andre, lød det hånligt fra eks-præsidenten.

Brød med 'brødrene'

Pike har siddet ved roret i Bandidos USA siden 2005. Han er arkitekt bag adskillelsen mellem Bandidos USA og deres 'brødre' i Europa og Asien og ansvarlig for den tilbagegang, der tilsyneladende fulgte med.

Om baggrunden har han forklaret, at han tog afstand fra både Rockerkrigen i Skandinavien i 1990'erne og fra den såkaldte Shedden-massakre i Canada i 2006, hvor fuldgyldige Bandidos-medlemmer dræbte otte mænd, der også ville indlemmes i klubben. (Pike blev faktisk på et tidspunkt sat i forbindelse med drabene i Canada, men der blev ikke rejst tiltale mod ham, red.).

Endelig fandt den daværende præsident det mere end betænkeligt, at afdelingerne i Australien angiveligt samarbejdede med terror-mistænkte, erklærede han.

Waco-skyderiet

Pike og Portillo var også ved magten i maj 2015, da Bandidos røg i skudveksling med Cossacks og medlemmer af andre motorcykelgrupper i Waco i Texas. Ni mennesker blev dræbt og en snes såret i det, amerikanske medier betegnede som det alvorligste rocker-sammenstød i USA nogensinde.

Ingen af de to var dog tilstede, da rockerne og ikke mindst politiets indsatsstyrker greb til våben og ingen af dem er på noget tidspunkt blevet tiltalt for meddelagtighed i Waco-skyderiet