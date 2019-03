Han fandt hittebarn: Sådan så hun ud

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Moderen til et mellem nul og fem dage gammelt spædbarn, som blev fundet i en Netto-pose mandag aften i Vanløse, har stadig ikke meldt sig.

Og politiet arbejder på højtryk for at finde hende.

Indtil videre er det meget lidt, som politiet har ønsket at fortælle om barnet, men 25-årige Gregorio Montefameglio fandt den grædende pige.

I denne Netto-pose blev en lille, efterladte pige fundet. Foto: Københavns Politi

Han ringede straks 112 og tog den lille pige med op i sin lejlighed, der lå ti meter væk, for at varme den kolde pige op.

- Hun havde sort hår, og hendes hud var superrød på grund af kulden. Hun var nøgen, og i posen så jeg to håndklæder og en hættetrøje, fortæller den 25-årige italienske udvekslingsstuderende.

Pigen havde en del hår på hovedet, fortæller Gregorio.

Den lille pige var ellers fin, ren og nydelig med en normal navle, ingen særlige kendetegn og uden tegn på, at hun måske et par timer forinden var kommet til verden.

- De må have vasket blodet væk og så efterladt hende, siger Gregorio.

Dna-prøve

Gregorio har afleveret dna-prøve til politiet. Han mener, at det må være for at udelukke ham som barnets far, men Københavns Politis kommunikationsafdeling oplyser, at dna-prøver er helt almindelig rutine i sådanne sager.

Ellers er kommunikationsafdelingen ikke meget for at fortælle om, hvordan efterforskningen skrider frem.

For eksempel ønsker politiet ikke at oplyse barnets etnicitet eller frigive et billede.

Gregorio Montefameglio havde den mandag aften tilfældigvis valgt at gå i stedet for at cykle. Havde han cyklet, havde han næppe fundet den lille pige, mener han. Foto: Linda Johansen

Mangler gennembrud

Københavns Politi har fået en håndfuld henvendelser, men der er stadig ikke noget gennembrud.

Politiet vil derfor stadig gerne høre fra borgere, der kan hjælpe med at finde pigens mor.

Myndighedernes plan for, hvordan et hittebarn skal håndteres Politiet skal finde forældrene Myndighederne har en klar plan for, hvordan et hittebarn skal håndteres. - I første omgang gælder det om at tage sig af et pågældende barns umiddelbare trivsel. Det kan være et ophold på et sygehus, hvor det bliver undersøgt, fortæller Sten Kruse-Blinkenberg, centerchef i center for familiepleje, Københavns Kommune. Samtidig vil politiet forsøge at klarlægge, hvem forældrene er. Et hittebarn vil blive anbragt i midlertidig familiepleje og derefter bortadopteret, hvis ikke det lykkes at finde de biologiske forældre. En eventuel adoption varetages af Statsforvaltningen. Socialrådgiver Mia Lund fortæller om processen: - Det er, som ved alle andre adoptioner. Her skelnes der ikke til, om det er såkaldt hittebørn eller andre børn, der skal adopteres. Forud for adoptionen er der et undersøgelses- og godkendelsesforløb. Selve adoptionen kan godt sættes i værk, inden de tre måneder, men den kan ikke gennemføres, før barnet er tre måneder gammelt. - I den tid forsøger man at få placeret barnet hos en plejefamilie under så 'familielignende forhold' som muligt, siger hun. Det er kommunen og ikke Statsforvaltningen, der varetager barnet i den tid. - Ved sager om hittebørn er der ikke noget spor til de biologiske forældre. Er det noget, I håndterer ved Statsforvaltningen? - i forbindelse med undersøgelsesforløbet taler vi med kommende adoptanter om, hvordan de håndterer at omtale barnets historie, om det er hittebarn eller ej, siger Mia Lund. Vis mere Luk

Politiet efterlyser vidner, der har set eller hørt noget. Blandt andet fra folk, der kan have set noget i nærheden af krydset mellem Grøndals Parkvej og Gudenåvej i Vanløse mellem klokken 19 og 23.14.

Pigen er blevet udskrevet fra hospitalet, og der er fundet en plejefamilie til hende, oplyser Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Det har ikke været muligt at tale med efterforskningslederen.

Hvorfor efterlader man sin nyfødte hjælpeløst på gaden, og hvad gør politiet? Det og meget mere om hittebørn bliver vendt i dette afsnit af krimimagasinet Blå Blink. I indslaget ses billeder fra flere sager om hittebørn.

Den lille pige var svøbt i et gråt tæppe. Foto: Københavns Politi

Pigen, der er vurderet til at være under fem dage gammel, var svøbt i en mørkeblå hættetrøje fra H&M i størrelse small. Foto: Københavns Politi

Den efterladte pige have en hvid hue på af mærket Joha. Den var i størrelse nul til en måned. Foto: Københavns Politi

Har du oplysninger til sagen, bedes du kontakte Københavns Politi på 114.