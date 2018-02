Han gennembankede baby for at afpresse bedsteforældrene for penge

- Det er det værste tilfælde af vold mod et barn, som jeg har set i hele min karriere som politimand.

Således siger talsmanden for politiet i Cambridgeshire i England, Clemie Yaxley omkring en uhyggelig sag, hvor den 29-årige Deividas Subacius netop er blevet dømt til fængsel i 17 år for at have kidnappet og gennembanket en kun 18 måneder gammel baby. Gerningsmanden filmede i øvrigt sin modbydelige vold mod baby-pigen, og sendte bagefter videoen til den lille piges mormor og morfar. Han gav dem samtidigt besked på, at han kun ville stoppe sin vold mod babyen, hvis han fik udbetalt 130 pund svarende til 1090 kroner.

Da den lille baby efterfølgende blev undersøgt af lægerne, kunne de konstatere, at den lille pige havde pådraget sig 8 brud på knoglerne, heriblandt på hendes lårben, håndled, kraveben og ribben.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Metro.

Bedsteforældrene ringede straks til politiet

Hvad gerningsmanden dog ikke havde regnet med var, at bedsteforældrene straks ringede til politiet, og umiddelbart efter blev den 29-årige Deividas Subacius anholdt.

Ved retten i Cambridge Crown Court i fredags faldt den endelige dom. Dommer Gareth Hawkworth skærpede straffen fra 13 år til 17 års fængsel på grund af forbrydelsens alvorlige karakter.

Politiets talsmand Clemie Yaxley hylder nu bedsteforældrene for deres hurtige og resolutte reaktion på gerningsmandens forfærdelige video og pengeafpresning.

- Hvis de ikke havde reageret så hurtigt for at beskytte deres barnebarn, kunne sagen havde fået et endnu mere alvorligt udfald. Jeg er lykkelig over, at der nu bliver passet godt på den lille pige. Og i dag har hun ingen mærkbare skader efter den alvorlige forbrydelse, der blev begået mod hende, siger Clemie Yaxley ifølge britiske Metro.