Han planlagde terror i Danmark

Tre gange blev Rakhmat Akilov afhørt af svensk politi i fængslet Kronobergshäktet i Stockholm om sine planer om at begå terror i Danmark.

Her er udpluk fra afhøringerne.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i udskrifterne af politiets afhøringer efter at der i mandags blev rejst tiltale i sagen mod Rakhmat Akilov.

Rakhmat Akilov: ...amirerne fra IS og det er jo Abu Bakr al-Baghdadi. Nej, undskyld nej vice amir, amirens høre hånd. Jeg tror, han hedder Abu Hassan al-Basri. Han gjorde en erklæring i Islamisk Stats navn og kaliffen Abu Bakr al-Baghdadis navn. Og han gav ordre om at begynde med terror-aktioner i Europa og Amerika så hurtigt som muligt. Efter det var det mine venner fra Islamisk Stat som tog kontakt til mig og spurgte mig om jeg kunne udføre et terror-angreb.

...Og vi valgte den vej, altså at jeg sætter mig i en bil og kører på en central gade og kører over nogle personer.

Forhørsleder: - Hvis jeg forstår dig rigtigt, så ser du dig selv som soldat for Islamisk Stat?

RA: - Jeg havde spurgt, om jeg skulle rejse til Danmark og gennemføre et terror-attentat i Danmark, men der var ikke tid til det, og jeg gik ingen godkendelse af det.

I det sidste forhør 7. december 2017 vender forhørslederen tilbage til planerne om et terror-angreb i Danmark:

Forhørsleder: - Vi er jo informeret om, at du har fortalt, at du planlagde forbrydelsen gennem cirka tre måneders tid, og du har sagt, at du også planlagde at udføre noget i Danmark, men din leder skal have nægtet dig at gøre det?

RA: - Ja, og det har jeg fortalt jer også, at jeg først ville begå et terror-angreb i Danmark og ikke i Sverige.

Forhørsleder: - Ja, og hvad var det, du planlagde at gøre der?

RA: - At sprængte et monument ved Nato-kontoret.

Forhørsleder: - Hvornår i tiden havde du de planer?

RA: - 2-3 måneder inden angrebet.

Forhørsleder: - Hvor langt kom du i din planlægning:

RA: - Jeg spurgte Islamisk Stat og de svarede, at det var bedre at gøre det her i Sverige, og at der fandtes andre, de som er derfra. (Danmark, red.)

Forhørsleder: - Gjorde du noget eller var det mere en tankemæssig virksomhed?

RA: - Jeg tænkte.

Forhørsleder: - Så du har ikke været i Danmark for at rekognoscere for eksempel?

RA: - Nej.

Forhørsleder: - Spurgte nogen om nogen ville være med på at gøre noget i Danmark?

RA: - Nej.

Forhørsleder: - Hvem var det som afviste dig?

RA: - Jeg husker det ikke, nogen fra Islamisk Stat.

Forhørsleder: - Er det nogen af dem, som du sendte Bayaten til? (Bayat er en troskabdsed til Islamisk Stat, red.)

RA: - Ja.

Forhørsleder: - Og hvordan fik du afslaget?

RA: - Jeg husker det ikke, men jeg havde ikke flere penge. Jeg havde mine sidste 500 kr., og de sagde, at jeg skulle købe billet, rejse dertil, og man ved ikke rigtigt om det er svært, og jeg tænkte, om det lykkes eller ej.

En fængselsbetjent på Kronobergshäktet forklarer politiet, at han overvågede Rakhmat Akilov i fængslet, og at Akilov havde fortalt, at han havde planlagt at udføre noget i Danmark. Men en af lederne afviste det og mente, han skulle gøre det i Sverige i stedet. Akilov havde ikke fortalt, hvem lederen var.