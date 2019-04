Han udgav sig for at være forsvundet dreng

Brian Rini risikerer nu fængsel for at have løjet for myndighederne

Det gav familien til forsvundne Timmothy Pitzen nyt håb, da en forkommen ung mand påstod, at han var den lyshårede dreng, der forsvandt, da han var seks år gammel i 2011.

Han sagde, at han var flygtet fra to kidnappere, der havde holdt ham fanget i syv år og havde udsat ham for seksuelt misbrug og vold.

Men en dna-test slukkede hurtigt håbet.

Den slog fast, at den unge mand løj om sin identitet og i virkeligheden var 23-årige Brian Michael Rini. De amerikanske myndigheder afslører nu yderligere om svindleren, der absolut ikke er et ukendt blad hos politiet.

Ifølge statsadvokat Ben Glassman fra det sydlige Ohio har Rini 'faktisk ved to tidligere lejligheder hævdet at være offer for menneskehandel af mindreårige til prostitution', fortæller han på en pressekonference ifølge CNN. Han blev senest prøveløsladt 7. marts efter en dom på halvandet år for indbrud og hærværk.

I denne sag afviste Brian Rini at få taget sine fingeraftryk, hvilket allerede der vakte politiets mistanke.

Statsadvokaten fortalte på pressemødet, at Brian Rini hørte om den forsvundne dreng i et tv-program flere uger før, han påtog sig den falske identitet.

Det gentog han over for FBI-agenter, selvom de oplyste ham om, at det var ulovligt at lyve over for en politimyndighed. Men da dna-testen lå klar, bekræftede han sin sande identitet.

Han risikerer nu op til otte års fængsel for at lyve for en politimyndighed.

Brian Rini er dømt flere gange og har ved to tidligere lejligheder hævdet at være offer for menneskehandel. Foto: Ritzau Scanpix

Statsadvokaten sender sine tanker til Timmothy Pitzens familie.

- Jeg kan kun forestille mig den smerte, de har været igennem, og som denne episode har forårsaget, siger han.

Ed Kinney, der er politichef i Medina, Ohio, fortæller ligeledes til ABC stationen WLS, at Brian Rini har en alenlang kriminel fortid hos dem, mellem 50-60 mellemværender, og dokumenterede psykiske problemer.

Det bekræfter hans bror Jonathan Rini.

- Han modtog behandling, men han stoppede og begyndte at komme i flere problemer. Jeg har sagt til familien, at jeg er ked af det, han har gjort, siger broren til ABC stationen WEWS.

Timmothy Pitzen var seks år gammel, da han forsvandt i maj 2011. Hans mor, Amy Fry-Pitzen, havde taget ham ud af skolen og tog ham på en tredages tur, hvor de var i zoologiske haver og flere vandlande.

Timmothy Pitzen blev sidst set i et vandland i Wisconsin med sin mor. Hun blev senere fundet død på et motelværelse, hvor hun havde begået selvmord. Foto: Ritzau Scanpix

De rejste over 800 kilometer på de tre dage, og undervejs ringede moren til flere familiemedlemmer for at fortælle, at drengen havde det godt.

Men efterfølgende blev hun fundet død på et motelværelse i Illinois, hvor hun havde begået selvmord. Ved siden af hende lå en besked, hvor der stod, at Timmothy var i sikkerhed og sammen med folk, der ville elske og passe på ham.

'I finder ham aldrig', stod der på sedlen.

Men familien til Timmothy er ikke stoppet i deres forsøg på at lede efter ham.

- Det er ødelæggende. Det er ligesom at genopleve den dag igen, og Timmothys far er fortvivlet igen, siger drengens tante Kara Jacobs ifølge New York Post, mens drengens bedstemor siger, at de ikke er sure på Brian Rini.

- Jeg har så ondt af den unge mand, der tydeligt har det frygteligt og følte behov for at sige, at han var en anden, siger Alana Anderson.